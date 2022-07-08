Про це повідомляє офіційний Facebook ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну. Небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено підрозділом Військово-морських сил ЗСУ. Це вже не перший випадок, коли військовослужбовці національного флоту знищують подібні небезпечні знахідки, які виносить на узбережжя Одещини", - йдеться у повідомленні.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав українців не нехтувати правилами щодо заборони пляжів, узбережжя та купання в морі.

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