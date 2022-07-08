Поблизу узбережжя Одещини знешкодили дрейфуючу протикорабельну міну
У Чорному морі, поблизу узбережжя Одеської області, підрозділ ВМС знешкодив дрейфуючу протикорабельну міну
Про це повідомляє офіційний Facebook ВМС ЗСУ.
"В Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну. Небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено підрозділом Військово-морських сил ЗСУ. Це вже не перший випадок, коли військовослужбовці національного флоту знищують подібні небезпечні знахідки, які виносить на узбережжя Одещини", - йдеться у повідомленні.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав українців не нехтувати правилами щодо заборони пляжів, узбережжя та купання в морі.
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