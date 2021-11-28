Початок Хануки одесити відзначили концертом та гучним феєрверком
Не менше тисячі одеситів відзначили сьогодні, 28 листопада 2021 року, початок єврейського свята Хануки та запалили першу свічку у ритуальному світильнику на Приморському бульварі
Їх вітали міський голова Геннадій Труханов та головний рабин Одеси та Півдня України Авраам Вольф, повідомляє одеська інтернетгазета Думська.net.
"Для євреїв Ханука - веселе свято, особливо радіють діти. За словами Авраама Вольфа, з кожним днем Ханукі довкола стає все більше світла, і це символ оновлення, оптимізму та надії. Відповідно, і свято на Приморському бульварі відбулося "в стилі" - тут були і дитячі виступи, і вогняне шоу, і феєрверк, і частування, і танці з діджеєм, і лотерея", - пише видання.
Довідка
Свято Ханукі нагадує про події повстання іудеїв, яку у 166 році до нашої ери очолили брати Маккабі (Маккавеї). Після вигнання греко-сирійських загарбників вони відновили службу в єрусалимському храмі та знову запалили вогонь у ритуальному храмовому світильнику. За переказами, тоді сталося диво, і невеликих запасів олії вистачило на 8 днів.
На згадку про цю подію євреї всього світу щорічно відзначають свято, під час якого у кожному будинку протягом восьми днів запалюють вісім свічок.
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