Початок Хануки одесити відзначили концертом та гучним феєрверком

Їх вітали міський голова Геннадій Труханов та головний рабин Одеси та Півдня України Авраам Вольф, повідомляє одеська інтернетгазета Думська.net.



"Для євреїв Ханука - веселе свято, особливо радіють діти. За словами Авраама Вольфа, з кожним днем ​​Ханукі довкола стає все більше світла, і це символ оновлення, оптимізму та надії. Відповідно, і свято на Приморському бульварі відбулося "в стилі" - тут були і дитячі виступи, і вогняне шоу, і феєрверк, і частування, і танці з діджеєм, і лотерея", - пише видання.





Свято Ханукі нагадує про події повстання іудеїв, яку у 166 році до нашої ери очолили брати Маккабі (Маккавеї). Після вигнання греко-сирійських загарбників вони відновили службу в єрусалимському храмі та знову запалили вогонь у ритуальному храмовому світильнику. За переказами, тоді сталося диво, і невеликих запасів олії вистачило на 8 днів.На згадку про цю подію євреї всього світу щорічно відзначають свято, під час якого у кожному будинку протягом восьми днів запалюють вісім свічок.