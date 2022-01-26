"Подарунок" в день зустрічі радників нормандської четвірки": Клімкін відреагував на прохання "Єдиної Росії" надати "ЛДНР" зброю
Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін заявив, що нове вторгнення РФ з території окупованого Донбасу стає більш ймовірним
Про це він написав на сторінці у facebook.
"Кремль вирішив збільшити ставки в переговорах. Керівництво партії "Єдина Росія" хоче постачати до окупованого Донбасу не тільки свої партійні квитки, але й зброю. "Подарунок" в день зустрічі (радників, - ред.) нормандської четвірки в Парижі і подальше підняття ставок", - зазначив Клімкін.
Він додав, що новий напад Росії з території окупованого Донбасу стає більш ймовірним.
- Нагадаємо, партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала владі РФ офіційно постачати військову допомогу для окупаційної влади в окремих районах Донецької та Луганської областей України.
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