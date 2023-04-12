Про це написав у інстаграмі Євген Янович.

Повідомляється, що скасовується тур Україною та записи нових епізодів.

"Завтра (13 квітня) о 9:00 не вийде новий випуск "Подкаст терапії". В понеділок (17 квітня) ніхто не поїде в тур. Наразі Коля займається цим питанням. Всі кошти будуть повернені. А чи вийде взагалі колись "Подкаст терапія"? - Ні", - пише співведучий.

У дописі Янович розповідає, що прочитав текстову версію розслідування про Спартака Субботу та наголошує, серед наведених фактів знав лише про причетність співавтора до громадської організації "Українська академія наук" і роботу в "Інституті когнітивного моделювання".

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