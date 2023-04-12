"Подкаст терапія" більше ніколи не вийде, - співведучий Спартака Субботи актор Янович оголосив про закриття проєкту
Співавтор "Подкаст терапії" та актор Євген Янович заявив, що проєкт, який він вів спільно зі Спартаком Субботою, закривається, а тур Україною - скасовується
Про це написав у інстаграмі Євген Янович.
Повідомляється, що скасовується тур Україною та записи нових епізодів.
"Завтра (13 квітня) о 9:00 не вийде новий випуск "Подкаст терапії". В понеділок (17 квітня) ніхто не поїде в тур. Наразі Коля займається цим питанням. Всі кошти будуть повернені. А чи вийде взагалі колись "Подкаст терапія"? - Ні", - пише співведучий.
У дописі Янович розповідає, що прочитав текстову версію розслідування про Спартака Субботу та наголошує, серед наведених фактів знав лише про причетність співавтора до громадської організації "Українська академія наук" і роботу в "Інституті когнітивного моделювання".
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Актор вважає, що подкаст був корисним, бо глядачі хвалили це шоу.
"Я хотів би попросити вибачення. За що конкретно? Я не розумію. Бо я досі не можу це все скласти у голові. Але я просто відчуваю, що винен. Та й усе", - додав Янович.
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