Подоляк: третій етап переговорів України з РФ може пройти 5 чи 6 березня

Про це під час брифінгу заявив членів української делегації на переговорах із РФ Михайло Подоляк, передає телеканал "Еспресо".

"Третій етап (переговорів, - ред.) може бути завтра або післязавтра (5-6березня, - ред.)", - повідомив він.

За словами Подоляка, головною метою переговорів є припинення вогню.

"Заради того, щоб не вбивали наших людей, ми готові їхати в будь-який час і працювати далі", - додав він.

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