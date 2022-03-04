Подоляк: третій етап переговорів України з РФ може пройти 5 чи 6 березня
Україна і Росія можуть провести третій прееговорів 5 або 6 березня
Про це під час брифінгу заявив членів української делегації на переговорах із РФ Михайло Подоляк, передає телеканал "Еспресо".
"Третій етап (переговорів, - ред.) може бути завтра або післязавтра (5-6березня, - ред.)", - повідомив він.
За словами Подоляка, головною метою переговорів є припинення вогню.
"Заради того, щоб не вбивали наших людей, ми готові їхати в будь-який час і працювати далі", - додав він.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.23
Купівля 29.23Продаж 29.46
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе