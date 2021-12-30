Подругу Епштейна Гіслейн Максвелл визнали винною у секс-торгівлі неповнолітніми
Світську левицю Гіслейн Максвелл, колишню соратницю американського мільярдера Джеффрі Епштейна, визнали винною у залученні неповнолітніх дівчат у сексуальні зв'язки
Про це повідомляє Variety.
У середу, 29 грудня, федеральний суд визнав Максвелл винною у секс-торгівлі неповнолітніми та залученні дівчат до статевих актів з фінансистом Джеффрі Епштейном.
Присяжні радилися протягом п’яти повних днів, перш ніж визнати Максвелл винною за п’ятьма з шести пунктів обвинувачення. Їй загрожує до 65 років позбавлення волі.
60-річну Гіслейн Максвелл заарештували у липні 2020 року, майже через рік після самогубства Епштейна. Їй висунули звинувачення у сексуальній торгівлі та змові з метою заманити жертв Епштейна. Судовий процес у федеральному суді Манхеттена тривав майже місяць і включав свідчення чотирьох жінок, які стверджували, що Максвелл залучила їх до сексу з Епштейном у 1990-х і на початку 2000-х років.
Американського мільярдера Джеффрі Епштейна заарештували за звинуваченням у проведенні операції з сексуальної торгівлі, в якій брали участь десятки дівчат, деяким з них було 14 років. Епштейн покінчив життя самогубством, повісившись у своїй тюремній камері в серпні 2019 року.
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