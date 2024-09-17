Це ми з Андрюсом на Верховинщині на нашій селфі-кладці у селі Верхній Ясенів під час форуму Via Carpatia.

Вітання Андрюсе!

Фото: Facebook Миколи Княжицького

А цьогоріч форум Via Carpatia у листопаді проведемо у Києві під егідою Мартіна Босацького та Української та Польської груп українсько-польської співпраці.

Вручимо премію Вінценза, обговоримо питання енергетичної, оборонної та культурної співпраці.

Дякую Міхалу Бронятовському i TVP World, Благодійному Фонду Відродження, Українському інституту книги за підтримку.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.