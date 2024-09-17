Андрюс Кубілюс став Комісаром ЄС з питань оборони та космосу
Великий друг України Андрюс Кубілюс був учасником одного з Форумів Via Carpatia на Верховинщині
Це ми з Андрюсом на Верховинщині на нашій селфі-кладці у селі Верхній Ясенів під час форуму Via Carpatia.
Вітання Андрюсе!
Фото: Facebook Миколи КняжицькогоА цьогоріч форум Via Carpatia у листопаді проведемо у Києві під егідою Мартіна Босацького та Української та Польської груп українсько-польської співпраці.
Вручимо премію Вінценза, обговоримо питання енергетичної, оборонної та культурної співпраці.
Дякую Міхалу Бронятовському i TVP World, Благодійному Фонду Відродження, Українському інституту книги за підтримку.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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