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OPINION

Армію необхідно генерувати

Юрій Бутусов
28 січня, 2024 неділя
08:08
Погляд Юрій Бутусов

Основна проблема війни зараз у тому, що ні генерали, ні політики не розуміють, що нових героїв, здатних зупиняти танки з автоматами та битися за кожну нору в посадці, в армії вже не буде

Українське диво 2022 року створено не руками генералів і політиків — це сотні тисяч найкращих людей на світі в одному пориві прощалися з життям і йшли на війну, щоб продати своє життя подорожче, і саме ця відчайдушна народна лють розгромила кадрову російську армію.

Два роки добровольці вивозять на своєму героїзмі та мотивації війну проти ворога, який переважає в усіх ресурсах. Але герої гинуть, зазнають поранень, вони хворіють, перевтомлюються.

Мобілізувати героїв уже не вийде.

Воювати стрілочками на карті та наказами триматися на смерть уже не вийде.

Армію необхідно генерувати.

Мобілізовувати доведеться звичайних людей звичайних, не войовничих професій.

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Воювати доведеться не героїзмом, а ретельним плануванням, вчасним обладнанням ліній оборони, якісною організацією звʼязку, розвідки, управління, РЕБ, РЕР, автономного енергоживлення, витрачаючи дрони в сотні разів більше, ніж людей.

Чи будуть потрібні армії піхотинці? Так. Але їх уже ніколи не буде достатньо, вони будуть найбільшим дефіцитом. Збереження життя піхотинців буде основою сучасної тактики.

А звичайні люди в армію підуть самі, якщо армія усвідомить ці прості речі, та буде пропонувати людям професії, які дадуть їм змогу бути ефективним у сучасній технологічній війні. Не треба заганяти в армію побільше штурмовиків. Мобілізація буде успішною, коли армія почне змінюватися сама, щоб економити життя піхоти й щоб інженерів, техніків, операторів екскаваторів і дронів у ній стало більше, ніж операторів лопат і автоматів.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
мобілізація
Юрій Бутусов
Війна з Росією
Військові новини
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