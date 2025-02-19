1. Це демонстрація сили України й підтвердження того, що перемовини без України не мають ніякого сенсу.

2. Це також сигнал США та Трампу, що Росія неспроможна захистити американські інвестиції на своїй території. Гарантію безпеки може дати лише Україна.

3. Наша зброя та зростання інтенсивності ударів по території Росії роблять нас головними менеджерами у перемовинах. Який сенс щось обговорювати у Саудівській Аравії, якщо тривають бомбардування території Росії? Це дозволяє нав'язувати свій порядок денний перемовин. Наприклад, порушувати питання відведення військ Росії на лінію 24 лютого. Поки що 24-го, а там різне може статися. А танки — річ непередбачувана: у них можуть "відмовити гальма", і вони можуть поїхати на Крим. Ніхто нам нічого зробити не зможе. Читайте також: Змагання між США та ЄС за те, хто більше допоможе Україні, є для нас ідеальним

4. Медведєв уже впадає в істерики з цього приводу, фактично визнаючи, що Росія нічого не може вдіяти, і скаржиться на нас… Трампу! Смішно, що він апелює до планів Трампа знижувати ціни на нафту і начебто Україна цьому заважає.

5. Чи можна зачіпати американські активи на території Росії? Хто сказав, що ні? Сильних підтримують і будуть підтримувати. Ізраїль у 1967 році взагалі розстріляв американський корабель у Середземному морі. Загинуло 35-40 американців. Після цього, після 20-річного ігнорування, допомога Ізраїлю тільки зросла. Тим більше, що такими ударами Україна демонструє безсилля Росії й жирно натякає на необхідність переходу до плану "Б": ленд-лізу та розширення допомоги Україні.