Можна сказати, як "дружній ультиматум". Чи це новий спосіб ставити ультиматуми противнику?

Дуже схоже на те, що адміністрація президента Трампа відчайдушно прагне, щоб російський диктатор Путін дав Вашингтону хоч якийсь привід не запроваджувати нові санкції проти Російської Федерації.

А можливо, завданням Стіва Віткоффа було подати на затвердження Путіну нові санкції Америки? Мовляв, ці ми не будемо вводити, проте про інші, декоративні, повідомить президент Дональд Трамп після доповіді йому Віткоффа.

Хоча певної інформації мало, але вже провідна американська преса повідомляє, що, швидше за все, Путін запропонує перемир’я в повітрі. А пропозицію припинення вогню нахабно відкине.

Адже виглядає, що російський диктатор просто не вірить у те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наважиться на введення "драконівських санкцій" проти Російської Федерації. Дуже б хотілося, щоб Путін і в цьому помилився.

Про автора. Віктор Каспрук, журналіст

