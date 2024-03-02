Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чітке дежавю літа 2022
OPINION

Чітке дежавю літа 2022

Юрій Богданов
2 березня, 2024 субота
12:05
Погляд Юрій Богданов

Підібрав думки військових, власних спостережень, і давайте коротко спробуємо навести фокус, без емоційного накруту

Загалом зараз — чітке дежавю літа 2022. Черговий цикл, коли вони тиснуть, а ми проходимо випробування на міцність.

Головне випробування — на фронті. Другорядне — в головах тих, хто в тилу. Перебувати всередині чергового циклу цієї війни й бути заручниками політичної волі союзників — важко. Проходити випробування на дорослість, готовність інвестувати себе і свій ресурс в перемогу — теж важко.

Зараз ми проходимо вже четвертий цикл російського наступу. Лютий — березень 2022, травень — серпень 2022, грудень 2022 - квітень 2023, і ось — з жовтня 2023 досі. За літо 2022, їх найбільш успішну спробу, під час найбільш інтенсивного наступу, вони захопили Рубіжне, Лисичанськ, Сєверодонецьк, Ізюм, Лиман. Напівоточивши наше угруповання на Донбасі. Тоді теж союзники десь до липня не могли наважитись на Himars, а артилерія надходила дуже повільно.

Ми наразі не знаємо точно, наскільки в них вистачить ресурсу наступати. Агіль Рустамадзе оцінює, що їх наступального потенціалу вистачить максимум на 1,5 місяця.  Але це буде дуже сильно залежати від наших партнерів.

Читайте також: Союзні війська в Україні: бути чи не бути?

Якщо цирк у Конгресі вичерпає себе в березні, а снаряди з Європи будуть надходити з оновленим темпом, то до квітня росіяни зупиняться, так і не зумівши захопити міст, порівнянних хоча б з Сєверодонецьком. Бо для цього росіянам потрібно повернути загальну ситуацію до стану літа 2022, а до цього їм далеченько. І треба ще щоб пів року союзники займалися дурнею, ми нічого не робили, а у них не було жодних проблем. 

Коли читаєте черговий російський панічний розгон про штурм Харкова чи Запоріжжя, згадайте такий саме про наступ з Білорусі зимою 23, як орди росіян і білорусів попруть знову на Київ. Чого, звісно, не сталося, бо повторити подібну авантюру у росіян не було ресурсів. Штурм  міста-мільйонника, до якого ще треба дійти, як був самогубством для армії РФ, так і залишився. 

Тим більше до Харкова йти з Куп'янського напрямку доволі дивно, коли є Білгородщина. Але даних, що росіяни щось там збирають, нема навіть у нашому панічному інтернеті. Тож ми будемо спостерігати чергову спробу взяти Ізюм і знову загрожувати Краматорську з півночі. Чи вийде це в них до виснаження наступального потенціалу, доукомплектації наших бригад людьми та надходження допомоги? Та це ми побачимо ось у березні. 

Про Авдіївку. Так, те, що зараз ЗСУ планомірно відходить від навколишніх сіл — цілком прогнозований наслідок втрати Авдіївки. Нема сенсу  утримувати територію аж до наступної серії висот, яка від Авдіївки за кілька кілометрів. Тому планомірний спланований відхід під прикриттям — правильне рішення військового командування. А хто пише, що "підготовлені рубежі" мають знаходитись ледь не в 1-2 км за Авдіївкою, або не розуміє, що пише, або свідомо маніпулює. На жаль, часто втрата опорної точки супроводжує низку інших втрат навколо неї. Як було з тими ж росіянами 2022.

Чи є 2024 реальним масштабний контрнаступ, яким він планувався 2023 року? Ні. Просто тому, що така концепція себе не виправдала. І нам знову доведеться шукати ситуативні можливості для наступу, як це було з Харковом 2022. Або накопичувати сили (людські та матеріальні),  і чекати системного виснаження російських сил.

Читайте також: Кордони-1991 та срібна куля

Війна — це процес зі складною внутрішньою логікою. Де не завжди працює лінійна логіка, через те що неможливо врахувати усі фактори й передбачити всі тенденції. Це — змаганням витривалості. В першу чергу — психологічної.

Ця фаза російського тиску мине, головне не впасти в колективну істерію. Поради та рекомендації для цивільних стандартні. Не мобілізовані — донатьте, робіть дрони, ремонтуйте машини, здавайте кров. Ви не в Україні? Донатьте, виходьте на мітинги й вимагайте посилення допомоги. За мітинг чи збір вас не депортують. Якщо ви не в країні, у вас теж є обов'язок їй допомагати. Не нийте. Працюємо  далі. 

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
на фото: Часів Яр
1 березня, 2024 п'ятниця
РФ робить "потужний ривок" на Часів Яр, щоб відкрити собі шлях на Костянтинівку, Слов'янськ і Краматорськ, – ОСУВ "Хортиця"
У Санкт-Петербурзі БПЛА влучив у будинок
2 березня, 2024 субота
У Санкт-Петербурзі пролунав вибух: росЗМІ заявляють про влучання БПЛА у будинок поруч із нафтобазою
Бійці 73-го Морського центру СпП імені кошового Антіна Головатого
1 березня, 2024 п'ятниця
Операція на Тендрівській косі, де загинули бійці ССО, не мала ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного значення, - генерал-майор запасу Кривонос
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.01
    Купівля 38.01
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.09
    Продаж 41.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
2 березня
12:58
Куп'янськ
Унаслідок обстрілу Куп'янська поранено волонтера
12:51
Оновлено
Наслідки удару по Одесі 2 березня
Росіяни атакували Україну "шахедами": на Харківщині є влучання, в Одесі зруйновано багатоповерхівку. Четверо загиблих, 11 постраждалих
12:42
експорт продовольства зерно порт
Експорт з Туреччини до Росії знизився на 34% порівняно з минулим роком
12:41
Фінляндія та Швеція
Спікер угорського парламенту підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції до НАТО
12:35
Дніпропетровщина
Росія вранці обстріляла з артилерії Нікопольщину: постраждали дві жінки
12:35
Міноборони випробовує бронежилет-трансформер для ВМС ЗСУ
12:30
Британська розвідка оцінила, як втрата другого літака А-50У вплине на армію РФ
12:19
Удар по 9-поверхівці в Одесі: вбито 3-річного хлопчика, тіло матері шукають
12:02
град
Росія та Білорусь не змогли узгодити ціну щодо виготовлення деталей до "Градів", - ГУР
11:35
безпілотник, дрон
У Білгородському районі РФ заявили про атаку БПЛА: без світла залишились два села
11:29
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Отримали додаткові інструменти": у Повітряних силах прокоментували "літакопад" РФ
11:03
імпорт електроенергії
В Одесі через атаку РФ знеструмлені 144 споживачі: ситуація в енергосистемі станом на 2 березня
10:51
вугілля порт
На складах українських теплових станцій на 236 тис. тонн більше вугілля, ніж передбачалося
10:42
Айріс Апфель
На 102 році життя померла дизайнерка інтерʼєру Айріс Апфель
10:35
обстріл
Російська армія обстріляла Херсонщину: загинув чоловік
10:27
Оновлено
війна з Росією Харків безпілотник ППО
"Треба посилювати повітряний щит": Зеленський відреагував на нічну атаку РФ
10:21
Інтерв’ю
Олег Нів'євський, фото УКАБ
Польські протести — це спосіб вибити гроші з ЄС. Розмова Еспресо з Олегом Нів'євським
10:18
Оновлено
У Санкт-Петербурзі БПЛА влучив у будинок
У Санкт-Петербурзі пролунав вибух: росЗМІ заявляють про влучання БПЛА у будинок поруч із нафтобазою
10:13
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Трамп - єдиний серйозний шанс для припинення війни в Україні
10:04
Ексклюзив
втрати росіян
"Окупанти щодня відправляють батальйон на штурмові дії": підполковник Чех про бої на Кремінському напрямку
10:01
OPINION
Вікторія Сюмар
Неперевершені циніки від влади говорять про цинізм опозиції
09:51
Окупанти в Маріуполі
"Велика зачистка перед виборами": у Маріуполь приїхали екіпажі поліцейських з РФ для пошуку партизанів, - Андрющенко
09:45
Володимир Зеленський
"Українська розвідка назвала дату усунення Зеленського від влади": росЗМІ поширюють черговий фейк
09:29
Олександр Сирський
"Залежить від командира та штабу": Сирський пояснив, чому деяким бригадам ЗСУ не вдається утримувати оборону
09:11
прощання із Да Вінчі
Київрада виділила земельну ділянку під сквер імені "Да Вінчі"
09:06
Віталій Кличко
"Це брехня, крапка": Кличко заявив, що загрози затоплення метро у Києві не існує
08:36
Огляд
Антифуфломіцин, подолана криза середнього віку і джентльмен-воїн – 5 книг про те, що трапляється так рідко
08:34
Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії
Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля Латвії
08:18
сили ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 14 із 17 ворожих "шахедів"
08:15
Біля окупованої ЗАЕС вкотре чутно вибухи та постріли, - МАГАТЕ
08:00
OPINION
Міхал Марек
Поляки знають, що протести "фермерів" - справа росіян
07:52
Оновлено
втрати окупантів
Російська армія за добу втратила 14 танків, 47 артсистем і 960 військових, - Генштаб
07:33
Олексій Навальний
Суди у Росії прирівняли прізвище Навального до екстремістської символіки
06:57
Посуха
Найсильніша за останні 20 років: на Сицилії оголосили надзвичайну ситуацію через посуху
06:37
Арктика
Національний антарктичний науковий центр отримав доступ до дослідницької інфраструктури в Арктиці й Антарктиці
06:19
У РФ заявили про випробування балістичної ракети "Ярс": хочуть налякати Захід і змусити скоротити допомогу Україні, - ISW
05:59
Через зміни клімату Чорне море стає все більш привабливим для туристів, - дослідження
05:31
Аеропорт у Франкфурті
ЄС розширює збір даних про авіапасажирів для посилення боротьби з тероризмом
05:00
Білий Дім
Байден зустрівся з Мелоні в Білому домі: обговорили посилення допомоги Україні
04:03
Путін і Навальний
Путін боявся бунту через похорон Навального, - The Moscow Times
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV