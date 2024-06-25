Чому "хароші русскі" педалюють чеченську тему?
За останні кілька днів одразу кілька відео "хароших русскіх" про чеченців. Великий фільм про Кадирова, мабуть, вже бачив багато хто з вас. А ось трапилося ще відео Каца про Басаєва
Зверніть увагу, як у фільмі про поганого Кадирова описуються часи незалежності Ічкерії. Не інакше як "бандитизм, тероризм, бойовики, кримінал, безвладдя, хаос, самосуд…". Кац розповідає про події в Будьонівську і використовує все ті ж кліше.
Мене особисто такі подачі у виконанні "хароших русскіх" абсолютно не дивують. І це цілком закономірно, що такі ж імперці, як Путін, тільки навпаки, ще не один раз розкажуть світу про "диких горців", яких не можна залишати без нагляду і московської опіки, бо ті не здатні жити незалежним життям.
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"Харошиє русскіє" вкотре підказують нам усім, що світ досі мало знає і про те, що дві війни РФ проти Чечні починав ще "демократичний" Єльцин і що тяжкі злочини там вчиняли не особисті сини Путіна, а звичайні росіяни у військовій формі. А отже, відповідальність за усе це несуть і "харошиє русскіє" в тому числі. Путін просто вивів це у досконалі форми. І феномен Кадирова повністю (!) створила Москва та її спецслужби, у яких служать все ті ж прості росіяни.
Тут ще одне просте питання. А як народи Північного Кавказу існували до приходу туди російських окупантів? Якось же ці десятки народів жили собі нормальним життям, співіснували на цьому відносно невеликому клаптику землі. У них були й досі є міцні традиції і такі ж правила, яких усі дотримувалися. А потім прийшли московити, і чомусь ці люди "здичавіли". Чого б це раптом, га?! Зрештою, "нацистами", "фашистами", "бойовиками" і "терористами" стають чомусь усі, до кого ломляться російські "гості".
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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