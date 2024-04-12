Діставайте та заряджайте свої павербанки
Ситуація в енергетиці поки не катастрофічна, а критична
Дам невелику пораду. Діставайте та заряджайте свої павербанки. Перевірте свої заховані та вже покриті пилюкою дизель-генератори. Проведіть негайно профілактичне обслуговування та дозарядіть свої EcoFlow та інші портативні джерела живлення.
Ситуація в енергетиці поки не катастрофічна, а критична, але ми в кроці від гіршого сценарію. Треба зрозуміти, що завдяки російському ракетному терору, який не планують зупиняти в Кремлі, ми скоріш за все вимушені будемо жити в віялових вимкненнях.
Після спілкування з фахівцями галузі та експертами, вважаю, що треба негайно оголошувати в енергетиці надзвичайний стан і запроваджувати всі необхідні заходи. Окрім того, час не лише провести зміни в системі керівництва та управління галуззю, а й розібратися як та на що були витрачені гроші, які офіційно були виділені на забезпечення безпеки об'єктам енергетичної інфраструктури.
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А керівництву України треба почати в процесі перемовин для отримання ППО та ПРО пояснювати партнерам, що з'явився новий чинник, який повинен мотивувати їх допомогти Україні — нова хвиля біженців. І якщо ситуація погіршиться, то ця хвиля буде рахуватися не в сотнях тисяч, а в мільйонах вимушених переселенців у Європу, через гуманітарну катастрофу, яку зараз створює Кремль.
І на перемовинах з нашими західними партнерами чинник у вигляді потенційної нової хвилі біженців може стати вагомим та переконливим аргументом для посилення мотивації.
Це звучить цинічно, але ситуація така, що не до моралізаторства. Головне, щоб в ОП не гаяли часу та змогли б провести ці перемовини на необхідному рівні.
Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України
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