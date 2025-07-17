"Друге щастя" Зеленського
Є відоме прислівʼя про те, що нахабство — це друге щастя. Для багатьох людей — навіть перше
Останнім часом, виглядає, Єрмак остаточно переконав Зеленського, що це прислівʼя має лягти в основу дій влади.
Відмова призначити незручного директора БЕБ — всупереч процедурі, позиції представників G7 і бізнес-середовища.
Навпаки, протягування зручного Уповноваженого з мовної політики, імітація його підтримки — всупереч позиції громадськості.
Навіть не переставляння ліжок, а перестеляння ковдр в уряді, призначення на посади за ознакою лояльності до Єрмака (їх навіть відпустили на конференцію до Риму), - хоча саме до цих посадовців найбільше питань щодо корупції та результативності.
Протягування закону "про відповідальність за обхід санкцій" - щоб поставити всю правоохоронну систему на боротьбу з ворогами Офісу, проти яких - "превентивно", без суду і слідства — оголошено "санкції".
Ігнорування проблем — від фортифікації до військового виробництва, — важкі питання у зовнішній політиці, розгул крадівництва, демонстративне згортання демократії у надії, що партнери "все стерплять, бо їм нікуди діватись".
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Статті у провідних західних медіа про концентрацію влади в руках Єрмака і проблеми з демократією в Україні оголошені "російським ІПСО". Так, як "панікою і шкідництвом" на початку 2022 року оголошувались попередження тих таки західних медіа про неминучість повномасштабної російської агресії. Ті самі люди розв'язують ті ж самі задачі — комфорт монополії на владу і присипляння суспільства.
Однак проблеми множаться. Їхній масштаб і хронічна нездатність влади їх вирішити уже давно волають про необхідність створення професійного, незалежного Уряду національного порятунку. Але проти Єрмак — бо це підірве монополію на владу.
Зеленському, власне, скоро доведеться обирати: або Єрмак, або країна. Бо забагато проблем сконцентровано на одній особі.
Поки що Зеленський обирає Єрмака. І на кожному повороті влада звертає не туди, а країна тримається не завдяки, а всупереч. Але, намагаючись поставити все під контроль, офіс-менеджери послаблюють і цю властивість українського суспільства. Тим більше ресурси не є невичерпними та добігають кінця.
Як любить казати Трамп, "подивимось, як це закінчиться".
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
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