Дурова звільнили з-під арешту, але взяли задаток і заборонили покидати Францію

У нас заставу нараховують протизаконно (для тих, хто не друг владі) за обсягом майна.

У інших країнах - виходячи з інших принципів. Але суд не завершено і наше ставлення до російських проєктів під час війни з росією не повинне залежати від позицій інших країн.

Майже 70% молодих українців споживають новини в Telegram. Такі дані свіжого дослідження "Ukrainian Youth Today» від Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ).

А загалом по Україні, між іншим, цей відсоток сягає 80%. Тільки уявіть, більшість українців споживають новини з платформи, яку створив росіянин і фінансують російські олігархи.

Чи дійсно Telegram є символом свободи слова, чи він використовується як інструмент впливу Кремля? Чи можливо, що за "вільними» чатами ховаються приховані угоди з російською владою?

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Про автора: Микола Княжицький, народний депутат України

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