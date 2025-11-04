Ви собі тільки уявіть лице Єрмака, який буквально в ці хвилини читає ось цей документ, що у моїх руках.

Річ у тому, що з'явився звіт Європейської комісії про те, що Україна зробила за останній рік на шляху до ЄС в реформах. В тому числі антикорупційних.

І тут чорним по білому написано, що вони вважають посаду Генерального прокурора в Україні дуже заполітизованою, і що кандидати на цю посаду повинна проходити прозорий відбір.

Серед іншого це стосується керівників обласних прокуратур.

Бо у Єврокомісії дуже добре розуміють, що Офіс президента використовує ручного Кравченка для всіх своїх політичних замовлень.

Також у ЄК пропонують, аби посада керівника ОП тепер була в підслідності НАБУ, бо дуже добре розуміють, що така централізація в руках влади в Єрмака має купу корупційних ризиків.

Уявіть, також вони пишуть про те, що нарешті керівництво ДБР і Національної поліції повинно проходити незалежний конкурс з міжнародниками у конкурсній комісії, бо теж дуже добре розуміють, як Банкова використовувала ДБР для тиску на незалежні агенції.

І тепер Єврокомісія прямо говорить, що вся ця ручна правоохоронна політична свита Зеленського більше не влаштовує партнерів.

Про авторку. Мартина Богуславець, юристка, голова громадського антикорупційного центру МЕЖА

