Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Формула знищення України
OPINION

Формула знищення України

Віталій Портников
14 березня, 2024 четвер
22:01
Погляд Віталій Портников

Заступник голови ради безпеки РФ і колишній президент Росії Дмитро Медведєв виступив із власною, російською, формулою миру – нібито у відповідь на Формулу миру, яку просувають українські керівники

Ця так звана формула миру Медведєва, формула миру Росії, насправді є ніякою, звісно, не формулою миру і навіть не формулою перемоги Росії у війні. Вона є формулою знищення України. Там чимало суперечливих пунктів. Однак якщо звести їх усі до одного знаменника, стає абсолютно очевидно: Українська держава має перестати існувати, її територія має бути приєднана до РФ, а перед цим ще й пограбована росіянами. Тому що Дмитро Медведєв вимагає від українського керівництва не тільки ухвалення рішення про приєднання до РФ, ае й готовності до виплати репарацій громадянам Російської Федерації, загиблим на фронті, а також тим, хто зазнав якихось втрат під час російсько-української війни.

Тобто в будь-якому разі для Медведєва та його співвітчизників мешканці території сучасної України є людьми другого сорту, які мають бути пограбовані заради достатку тих, хто були учасниками путінської війни проти нашої країни. А територія України своєю чергою має бути приєднана до РФ, щоб її громадяни мали можливості подальшого пограбування цих завойованих і знищених територій.

І насправді це і є справжня програма російського політичного керівництва, яка стосується війни проти України.

 Уже неодноразово доводилося пояснювати, що мова йде зовсім не про необхідність приєднати до Російської Федерації території Криму, Донецької, Луганської, Херсонської чи Запорізької області. Навіть не про бажання приєднати до РФ весь схід і південь України. І, до речі, навіть не про бажання приєднати до РФ всю Україну. А про політичну програму, яка має на увазі вихід РФ на кордони СРСР 1991 року.

При цьому ми, в принципі, знаємо дату, яка запланована політичним керівництвом РФ для виходу на ці кордони, – це 2030 рік, тобто чергові вибори президента РФ. І Володимир Путін, якого за кілька днів "переоберуть" очільником Росії, хоче йти на вибори 2030 року вже як керівник відновленої імперії, такого собі "Російського союзу", і проводити ці вибори на всій території колишнього Радянського союзу в кордонах, втрачених ще у XX сторіччі.

Це той політичний і воєнний план, який намагається втілити в життя керівництво РФ. І, до речі, я іноді думаю, що Медведєв такий активний у пропаганді цього плану тому, що він може сподіватися стати наступником  Путіна вже не на посаді президента РФ, як це було дотепер, а на посаді очільника цієї нової імперської держави з кордонами від Ужгорода до Ашхабада.

Війна з Україною – це лише частина амбітного людиноненависницького плану Росії. Однак є абсолютно очевидним, що без перемоги над нашою країною і без інтеграції всієї її території – всієї! – до складу РФ можливостей примусити колишні радянські республіки відмовитися від власної державності Росія практично не має. Як бачимо, вона не може примусити до цього навіть очільника, по суті, окупаційного режиму Білорусі, бундючного Олександра Лукашенка.

У цій ситуації війна з Україною стала для президента РФ Володимира Путіна, його соратників та російського народу, який поділяє це путінське бачення кордонів власної держави, справжнім екзистенційним викликом. Бо виявилося, що героїчний опір українців російським планам фактично заблокував усю програму розвитку Російської держави, затверджену чекістами ще в 90-х роках минулого сторіччя, після того, як Радянський Союз ганебно зник із політичної мапи світу і залишився в пам’яті як одне з найогидніших і наймерзенніших утворень за всю історію людства.

Таким чином Дмитро Медведєв висловлює те, чого ці люди насправді бажають – приєднати територію всієї України до РФ. І тут не має бути жодних ілюзій: ніякими окремими областями, ніяким Кримом, ніяким Донбасом Росія не задовольниться. Це виключно плацдарм для подальшого знищення всієї України. І якщо росіяни зможуть захопити якийсь інший український регіон, він також буде просто плацдармом для захоплення нових українських регіонів. Це і є формула.
Друга мета всієї цієї оскаженілої банди – пограбувати Україну. Це теж для них є дуже важливим, хоча б тому, що коли вони врешті-решт стали контролювати саму Російську Федерацію, виявилося, що більшість її майна вже амортизована олігархами єльцинських часів. Усій цій путінській шпані, до якої, звичайно, належить і Медведєв, залишилися об’їдки з барського столу. І тому їм потрібні нові території, щоб грабувати їх, не допускаючи представників інших російських хижацьких кланів. Можете подивитися, що відбувається в Криму чи на Донбасі - там діють саме соратники Путіна, саме вони становлять головну кількість тих, хто грабує окуповані регіони.

І третя важлива мета росіян – принизити Захід і примусити його легітимізувати їхні завоювання. Це вже пов’язано з бажанням бачити майбутню Росію в якості важливого полюсу впливу в тому світі, який хотів би побудувати Путін, бачити Росію країною, яка буде залякувати і таким чином контролювати Європу.
Тож - досить простий і жахливий план, який може бути зірваний тільки українським опором і західною участю в цьому опорі. Інакше всіх нас чекають темні часи.

Джерело.

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
Дмитро Медведєв
Війна з Росією
Віталій Портников
Колонка Віталія Портникова
Читайте також:
Віктор Шлінчак
11 березня, 2024 понедiлок
Мова йде про капітуляцію: політолог Шлінчак щодо заяв з різних країн про мирні переговори
китай
13 березня, 2024 середа
У Китаї відреагували на заяву Путіна про готовність Росії до ядерної війни
Олексій Голобуцький
Автор Олексій Голобуцький
13 березня, 2024 середа
Рейд на територію Росії показав вразливість режиму Путіна
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.46
    Купівля 38.46
    Продаж 38.96
  • EUR
    Купівля 41.99
    Продаж 42.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
14 березня
22:46
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія почала атаку дронами: на Вінничинні влучання в житловий будинок, є поранені
22:45
світ Велика Британія транспорт військові новини
Україна має намір відновити морські поромні та контейнерні перевезення за два-три тижні, - Мінінфраструктури
22:30
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль майже повністю розгромив ХАМАС, але він ще зберіг сили для опору, - FT
22:19
Емманюель Макрон
Макрон: якщо війська Франції опиняться в Україні - це відповідальність лише Кремля
22:14
речник ГУР Андрій Юсов
Рейд російських добровольців: в розвідці заявили, що Кремль використовує людей як "живий щит"
22:01
Латвія
Україна розпочала переговори з Латвією щодо безпекової двосторонньої угоди
21:47
Ексклюзив
Батальйоном у 300 людей пояс безпеки у 40 км не зробиш: офіцер ЗСУ Лапін про рейд російських добровольців на територію РФ
21:39
Марта Костюк
Українка Костюк обіграла "нейтральну" Потапову і вперше вийшла у півфінал WTA 1000
21:35
Болгарія
У міноборони Болгарії повідомили про відправку Україні БТРів, обіцяних минулого року
21:30
Ексклюзив
путін путлер
РФ потрапляє в часову пастку: історик Розумний не виключив переворот у Кремлі
21:16
Макрон нагородив найбагатшу людину світу Бернара Арно орденом Почесного легіону
Макрон нагородив найбагатшу людину світу Бернара Арно орденом Почесного легіону
20:59
КНДР, Північна Корея
Росіяни випустили по Україні близько 50 ракет виробництва КНДР, - прокурор
20:58
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Збиття російських літаків, мобілізація ворога та збільшення кількості боєприпасів у Сил оборони. Колонка Сергія Згурця
20:57
Ексклюзив
Микола Княжицький
Це криза всередині влади: нардеп Княжицький про брак голосів у Верховній Раді для результативних голосувань
20:36
Єнс Столтенберг
Росія втратила понад 350 тис. військових від початку повномасштабного вторгнення в Україну, - Столтенберг
20:28
На фронті зафіксовано 68 бойових зіткнень та понад 160 обстрілів, - Генштаб
20:22
Оновлено
на фото: Майк Джонсон
Палата представників може підтримати допомогу Україні у вигляді ленд-лізу або кредиту. Реакція Білого Дому
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Рейди у Росію. Згадати Пригожина
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 750-го дня війни: ЗРК Patriot у строю, РФ змушена перекинути військові підрозділи у Білгородську та Курську області
19:36
Тоні Кроос
Чемпіон світу відновив кар'єру в збірній Німеччині перед домашнім Євро-2024
19:34
Російські військові госпіталі
У Росії зафіксовано рекордну кількість чоловіків з інвалідністю, - ЗМІ
19:08
Жозеп Боррель
"Увійшов у сад, в який його ніхто не кликав": Боррель про заклик Папи Римського до України підняти білий прапор
19:07
На фото: Олександр Рудинський
Зірка "Перших ластівок" Рудинський розповів, що ВЛК визнала його придатним попри проблеми із зором
19:01
Швеція виділить 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України за ініціативою Чехії
18:56
Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше 4 збройові заводи
18:55
Ексклюзив
легіон "Свобода Росії"
Російські добровольці готові обміняти Тьоткіне на Мелітополь, - легіон "Свобода Росії"
18:44
Єнс Столтенберг
РФ задіяла в Україні майже всі свої сухопутні сили, - Столтенберг
18:29
Пожежа у Костромі
У РФ учасника війни в Україні засудили до 20 років через пожежу, в якій загинуло 13 людей
18:21
У Греції археологи виявили уламки кораблів, датовані 3000 роком до нашої ери
18:20
Грант Шаппс
РФ, ймовірно, заглушила сигнал літака міністра оборони Британії під час польоту поблизу Калінінграда, - Reuters
18:15
Ріші Сунак
У Британії обговорюють заміну прем'єр-міністра Сунака, - Bloomberg
18:10
Ексклюзив
Легіон "Свобода Росії"
Армія РФ перекинула підрозділи у Білгородську та Курську області,  Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак
18:07
OPINION
Володимир Гевко
"20 днів у Маріуполі". Все, що про Україну — корисне для нас
18:01
Ексклюзив
ЗСУ втрати ворога
Для перемоги над РФ необхідно завдавати ворогу втрат у співвідношенні 1 до 8, а краще 1 до 15, - доброволець Ябчанка
17:53
Віктор Медведчук
Медведчук оскаржить в апеляції рішення суду про заборону на адвокатську діяльність в Україні
17:41
Медичний евакуаційний поїзд
"Не має аналогів у світі": Укрзалізниця вперше показала медичний евакуаційний поїзд
17:36
Starship
SpaceX вперше вивів Starship у космос, проте корабель впав у океан при посадці
17:36
Володимир Зеленський
Зеленський у розмові з Шольцом назвав пріоритетні потреби українських захисників
17:26
Дмитро Медведєв
Медведєв оприлюднив російську "формулу миру" із семи пунктів: деталі
17:18
На фото: Кадр з пропагандистського серіалу РФ "Переведи її через Майдан"
Пропагандисти РФ зняли серіал "Переведи її через Майдан" про події Євромайдану 
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV