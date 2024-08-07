Волц у минулому — тренер команди з американського футболу. Хоча я думав, що демократи оберуть губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро (у студентські роки — гравця баскетбольної команди.

Рішення Гарріс на користь Волца могло бути продиктоване кількома моментами. Перший — це посилення антиізраїльських настроїв серед демократів на фоні бомбардувань окремих палестинських поселень, а також перед можливим загостренням конфлікту на Ближньому Сході.

Другий — вже більш внутрішньопартійний розклад. Шапіро міг стати достатньо потужною фігурою в Білому домі й претендувати на збільшення власних повноважень і функціоналу. Що могло не надто сподобатися Гарріс.

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Але що б там не було, зараз трійка демократів (Байден - Гарріс - Волц) намагатиметься збити темп і енергію Трампа. Напівпорожні трибуни на кількох останніх виступах Дональда — це тривожний дзвіночок для його команди. Проблема в тому, що він виклав на стіл уже майже всі карти (по Україні він уже почав навіть повторюватись. Тоді як у кишенях "трійки" ще можуть бути цікаві ходи.

Цікаво. Дуже цікаво…

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Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком

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