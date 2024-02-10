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OPINION

Інтерв'ю Карлсона — привід зробити Путіна смішним

Вадим Денисенко
10 лютого, 2024 субота
18:03
Погляд Вадим Денисенко

Тільки лінивий не сміявся з історичних маразмів Володимира Путіна

І справді, повна каша, з наукового погляду. Але є одна маленька проблема: Путін живе в політичній реальності, а не науковій. А політична реальність формується заголовками (максимум підзаголовками), а не кількістю наукових посилань. І ще, політична реальність формується частотністю повторів від лідерів громадської думки.

Якщо уважно подивитися на інтервʼю Путіна, то воно складається з двох меседжів:

  • Україна не хоче переговорів, тоді як Росія хоче їх;
  • Україна — штучне утворення.

Перше надсилання — це, між іншим, головний наратив РФ на 2024 рік і вони його просувають кругом і на всіх майданчиках. Але це окрема тема.

Щодо другого, попри всю історичну маячню Путіна — це надсилання багаторазово ним повторюється і він, зведений до заголовків і підзаголовків заходить умовним реднекам.

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І тут ми маємо одну важливу історію: ми нічого цьому не протиставляємо. Є інформаційний вакуум, який заповнюється саме цією історичною маячнею.

Тому вкрай важливо дати нашу відповідь на цей маразм, бо інакше, коли той самий реднек вирішить щось дізнатися в гуглі про нас і про росіян — він отримає тільки Путіна.

Путін виправдовує війну історією. В інформаційній війні проігнорувати цей факт — означає вистрілити собі в ногу.

І, напевне, було б правильно, щоб наш президент прочитав лекцію про нашу історію в одному з західних вишів. А десант наших найвідоміших українців (не обов’язково істориків) зробили свої лекції.

На жаль, ми маємо давати нашу відповідь на весь цей маразм Путіна.

І ще один момент: це інтервʼю — хороший привід робити Путіна смішним. Бо якщо ми не зробимо його смішним (а поки ми цього не робимо), він стане серйозним. А це нам точно не потрібно.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
журналісти
Володимир Путін
Володимир Зеленський
історія України
пропаганда
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