І справді, повна каша, з наукового погляду. Але є одна маленька проблема: Путін живе в політичній реальності, а не науковій. А політична реальність формується заголовками (максимум підзаголовками), а не кількістю наукових посилань. І ще, політична реальність формується частотністю повторів від лідерів громадської думки.

Якщо уважно подивитися на інтервʼю Путіна, то воно складається з двох меседжів:

Україна не хоче переговорів, тоді як Росія хоче їх;

Україна — штучне утворення.

Перше надсилання — це, між іншим, головний наратив РФ на 2024 рік і вони його просувають кругом і на всіх майданчиках. Але це окрема тема.

Щодо другого, попри всю історичну маячню Путіна — це надсилання багаторазово ним повторюється і він, зведений до заголовків і підзаголовків заходить умовним реднекам.

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І тут ми маємо одну важливу історію: ми нічого цьому не протиставляємо. Є інформаційний вакуум, який заповнюється саме цією історичною маячнею.

Тому вкрай важливо дати нашу відповідь на цей маразм, бо інакше, коли той самий реднек вирішить щось дізнатися в гуглі про нас і про росіян — він отримає тільки Путіна.

Путін виправдовує війну історією. В інформаційній війні проігнорувати цей факт — означає вистрілити собі в ногу.

І, напевне, було б правильно, щоб наш президент прочитав лекцію про нашу історію в одному з західних вишів. А десант наших найвідоміших українців (не обов’язково істориків) зробили свої лекції.

На жаль, ми маємо давати нашу відповідь на весь цей маразм Путіна.

І ще один момент: це інтервʼю — хороший привід робити Путіна смішним. Бо якщо ми не зробимо його смішним (а поки ми цього не робимо), він стане серйозним. А це нам точно не потрібно.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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