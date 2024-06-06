Кравець – адвокат не України. Коли ним займеться СБУ?

6 червня – це День журналіста. І в цей день слід нагадати, що від журналістів і медіа багато що залежить. Це – інформаційний фронт, який має боронити нацбезпеку.

Низка медіа беруть коментарі у відвертих ватників. Одним із таких можна вважати адвоката Ростислава Кравця. Очолювана ним громадська організація у судах блокувала запровадження нового українського правопису. "Подвиги" Кравця можна перераховувати досить довго (деякі з них вивчив Центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку "Миротворець").

Важливо звернути увагу на завдання, які фактично виконує цей "персонаж". Як може здатися читачеві дописів Кравця (чий телеграм-канал згідно з результатами дослідження громадської ініціативи "Голка" входить до кремлівської мережі), головні задачі цього адвоката такі:

захищати "фсб у рясах";

підривати процеси мобілізації;

нищити довіру до судової системи;

множити на нуль громадський сектор, який, як і ЗМІ, посилює нашу нацбезпеку.

Тому важко збагнути, чому Кравця як фактичний інструмент Кремля посилюють деякі ЗМІ. Так, у "Сніданку з 1+1" із цим адвокатом говорять про… дитячий манікюр. Це тема, яка веде його до великої аудиторії. А ведуча каналу Наталія Мосейчук взагалі запрошує його поговорити кілька годин на своєму Youtube-каналі про… мобілізацію. Складається враження, що знайшли собі єдиного експерта від дитячого манікюру – до мобілізації…

Знімок екрана з Youtube-каналу ведучої Мосейчук. Етер із Кравцем набрав понад 185 000 переглядів

Таким чином, загальнонаціональний телеканал і Мосейчук своїм брендом посилюють те, що робить Кравець. І роблять це вже не один рік. Свого часу, до речі, на сайті tsn.ua була низка сюжетів, які відбілювали Олександра Дубінського. Його, нагадую, звинувачують в держзраді.

Як Кравець захищає "фсб у рясах"?

Зараз у парламенті намагаються провести до другого читання урядовий законопроєкт (8371), який має допомогти блокувати підривну діяльність московських попів. Ситуація дійсно критична. Аби у сесійну залу зайшло питання на друге читання, доводиться знову збирати мокрі підписи нардепів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука.

Із московськими попами ведеться боротьба не лише на рівні законодавчої гілки влади, але й у судовій. І тут є успіхи. Так, Велика Палата Верховного Суду ухвалила прекрасне рішення, яким засвідчила, що релігійні громади можуть переходити від московських попів куди подалі. Це рішення розкритикував адвокат Ростислав Кравець.

До того ж, громадську ініціативу "Голка", яка системно веде у парламенті адвокаційну кампанію щодо заборони "фсб у рясах", він маніпулятивно пов’язав із… захисниками "московської церкви".

А суддів Великої Палати Верховного Суду, які підтримали якісно виписане рішення, назвав "випадковими людьми".

Знімок екрана з Інстаграм-профілю Ростислава Кравця

Мабуть, забув цей адвокат Правила адвокатської етики, згідно з якими використання ним соціальних мереж, інтернет-форумів та інших форм спілкування в мережі інтернет має відповідати, зокрема, принципам стриманості та коректності, гідності, толерантності та терпимості, збереження довіри суспільства. Нагадати правила спілкування йому б мала кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури. Але їй, мабуть, не до нього, бо, як писала "Голка", Раду адвокатів України, якій підзвітна Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, десятиліттями незмінно очолює давня "знайома" Віктора Медведчука – Лідія Ізовітова. Вона відзначилася, зокрема, тим, що виступила фактично на захист Кравця, коли той був підозрюваним у кримінальному провадженні.

Тут варто зазначити, що непомітні для проросійського крила в адвокатурі інтернет-нападки на доброчесних суддів з боку цього адвоката доволі системні.

Хто ж із суддів цікавить Кравця?

Почнемо з того, що Верховний Суд у нашій державі Кравець позиціонує як "Верховний суд (не України)".

Громадська ініціатива "Голка" вже писала про те, що цей адвокат знецінював ініціативу щодо збору коштів на ЗСУ судді-фронтовика Івана Міщенка, який нині повернувся до роботи у Верховному Суді.

Небайдужий Кравцю іще один суддя – Віктор Пророк. Останній, до речі, – один із тих, хто активно виступав за те, щоб позбутися одіозного судді Богдана Львова, у якого "Схеми" виявили російський паспорт. Кравець пише про те, що Пророком зацікавилося НАБУ.

Знімок екрана з Telegram-каналу Кравця

Але і сам адвокат цікавився Пророком. Навіть скеровував звернення, аби з’ясувати більше нібито про "прогули" та "запізнення" двох суддів (Кравця цікавив ще й суддя Дмитро Гудима, у провадженні якого, як і в Пророка, теж є справа такого собі судді Хрімлі, якого представляє Кравець). Це при тому, що робочий день і тиждень у суддів в Україні ненормований, про що людина, яка має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, могла б знати.

Уривок зі звернення Кравця до Верховного Суду

Необізнаній людині може здатися, що відбувається громадський контроль за роботою судової гілки влади. Але, якщо громадська організація проводить моніторинг роботи якогось органу, то мала б існувати методологія такого моніторингу, яка стосувалася б усіх без винятку суддів, нардепів або чиновників. А не тільки тих, у провадженні яких є справи адвоката Кравця. Чи не робить останній такими "піар"-зверненнями послугу його ж клієнтам?

За суддів Кравець взявся невипадково. Він – адвокат, відомий підтримкою "суддів Майдану" і зрадника Олега Гривковського, справи яких розглядала Велика Палата Верховного Суду. Проте ті справи, як видно з судових рішень, не принесли клієнтам цього адвоката бажаний результат.

Кравець також засвітився на "плівках Вовка". Згідно з ними його "послуги", зокрема, використовували для того, аби подавати до нині ліквідованого ОАСКу позови, в яких був зацікавлений голова цього суду Павло Вовк. Надалі підозру, про яку сам адвокат повідомляв у соцмережі (показово – російською мовою), скасував Вищий антикорупційний суд. Якусь публічну реакцію НАБУ з цього приводу складно пригадати.

І тут виникає питання, чому активність Кравця тепер синхронізувалася з роботою НАБУ?

Коли мова йшла про перевірки з боку ДБР громадського сектору, який нібито ухиляється від мобілізації, то стало відомо, що одну із перевірок ініціювали за моїм зверненням, якого я насправді не писала.

І це сталося одразу після того, як наша громадська ініціатива оприлюднила результати дослідження – список телеграм-каналів, які увійшли до "кремлівської мережі". Канал Кравця теж зайняв у ній чільне місце.

З огляду на освіту Кравця (закінчив Національну академію внутрішніх справ України) було б не дивно, якби і до вказаної історії з ДБР, і до історії з інтересом НАБУ до судді Пророка цей адвокат мав безпосередній стосунок.

Чому ж усі, ким "цікавиться" Кравець, мають активну позицію: ведуть боротьбу з "фсб у рясах", подвійним громадянством у судах, корупцією тощо? Можливо, тому, що Кравець – адвокат не України.

І є ще одне важливе питання: коли Кравцем активно займеться СБУ? Сподіваюся, ним уже займаються, і суспільство скоро побачить результати.

А поки що, у День журналіста, 6 червня, дуже хотілося б, аби медіа розуміли свою відповідальність у часи повномасштабної війни і не тягнули в етери кравців і дубінських… Журналісти теж відповідальні за нашу нацбезпеку.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

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