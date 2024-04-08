Специфіка заяв МЗС РФ упродовж останніх тижнів демонструє, що Кремль повертається до манери спілкування з Заходом, яку вони практикували перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Демонстративне хамство і зневага. Росіяни вважають, що знову перехопили ініціативу. Вони явно на куражі, розраховують на страх і розгубленість західних еліт.

Кремлівці вловили тимчасове психоемоційне просідання й перейшли до пресингу. Це відчувається в усьому: і на полі бою, і в інформаційному просторі, і на рівні дипломатії.

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Чи відбувається щось особливе?

Ні, такою ж була ситуація наприкінці 2021-го і на початку 2022 року. Наше завдання — діяти так само, як і після 24.02.2022. Показувати приклад іншим і знову вести за собою весь цивілізований світ. Їм потрібні наші вольові якості, нам потрібні їхні можливості. Ми критично потребуємо одне одного.

У нас немає інших альтернатив. Компромісів з ордою не буває.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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