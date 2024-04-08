Кремль по-хамськи говорить із Заходом
Такою ж була ситуація наприкінці 2021-го й на початку 2022 року
Специфіка заяв МЗС РФ упродовж останніх тижнів демонструє, що Кремль повертається до манери спілкування з Заходом, яку вони практикували перед повномасштабним вторгненням в Україну.
Демонстративне хамство і зневага. Росіяни вважають, що знову перехопили ініціативу. Вони явно на куражі, розраховують на страх і розгубленість західних еліт.
Кремлівці вловили тимчасове психоемоційне просідання й перейшли до пресингу. Це відчувається в усьому: і на полі бою, і в інформаційному просторі, і на рівні дипломатії.
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Чи відбувається щось особливе?
Ні, такою ж була ситуація наприкінці 2021-го і на початку 2022 року. Наше завдання — діяти так само, як і після 24.02.2022. Показувати приклад іншим і знову вести за собою весь цивілізований світ. Їм потрібні наші вольові якості, нам потрібні їхні можливості. Ми критично потребуємо одне одного.
У нас немає інших альтернатив. Компромісів з ордою не буває.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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