Вона змусила командування ЗС РФ відтягнути близько 50 тисяч особового складу та техніку на Курщину зі Сходу нашої країни, а також упередила наступ ворога з півночі, порушивши підготовку та злагодження угруповання московитів у цьому районі.

Окрім цього, було продемонстровано нашим західним партнерам і партнерам РФ по ОДКБ, що кордони РФ діряві, й вона сама не має ресурсів його захистити.

Вже можна говорити, що Курська операція досягла більшості цілей, що ставилися військово-політичним керівництвом України.

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Асиметричні дії є однією з ефективних тактик в умовах обмеженого людського ресурсу та відсутності належної кількості боєприпасів на лінії боєзіткнення.

За будь-яких умов, саме перенесення бойових дій на територію агресора є важливим фактором.

Ми не захоплюємо чужі території, нам вони не потрібні. Ми демонструємо, що у цю гру можна грати удвох.

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Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

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