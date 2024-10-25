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OPINION

Курська операція: цю гру можна грати удвох

Мирослав Гай
25 жовтня, 2024 п'ятниця
08:00
Погляд

Курська операція таки спромоглася, окрім військово-політичних цілей, досягнути ще й чисто військових

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Вона змусила командування ЗС РФ відтягнути близько 50 тисяч особового складу та техніку на Курщину зі Сходу нашої країни, а також  упередила наступ ворога з півночі, порушивши підготовку та злагодження угруповання московитів у цьому районі.

Окрім цього, було продемонстровано нашим західним партнерам і партнерам РФ по ОДКБ, що кордони РФ діряві, й вона сама не має ресурсів його захистити.

Вже можна говорити, що Курська операція досягла більшості цілей, що ставилися військово-політичним керівництвом України.

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Асиметричні дії є однією з ефективних тактик в умовах обмеженого людського ресурсу та відсутності належної кількості боєприпасів на лінії боєзіткнення.

За будь-яких умов, саме перенесення бойових дій на територію агресора є важливим фактором.

Ми не захоплюємо чужі території, нам вони не потрібні. Ми демонструємо, що у цю гру можна грати удвох.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
Війна з Росією
Курськ
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