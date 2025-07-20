Та в мене самого з'явилися теми, про які варто, а головне, про які, я хочу написати, тож розмірковую над ними.

Наприклад, ось цікава тема про менеджмент.

Дзвонять мені знайомі та просять допомогти "порішать" за родича тітки двоюрідного дядька знайомої прабабки... Мобілізували й призначили служити в ТЦК, служить вже пів року.

Я питаю, а в чому проблема? Хай собі служить, точно не вб'ють.

Та йому, кажуть, що він зайвий, непотрібний.

Кажу, — дайте його резюме.

Радіоінженер, програміст, слюсар, монтаж SMD, досвід роботи й далі високотехнологічні підприємства та відповідні посади....

Я заберу цю людину, але пів року він охороняв ТЦК. Мені він потрібен, посадовим особам, які оцінювали його під час мобілізації — хіба просто статистична похибка. Читайте також: 2025 рік не дає нам приводів говорити про мир

Такі історії антиефективності змушують мене діяти, загрожують мені, моїй родині, країні...

Я змушений про них писати, про шляхи рішення, бо якщо ми не піднімемо ефективність застосування обмеженого ресурсу — ми програємо.

На мій хлопський розум....

Набір до лав Сил Оборони має враховувати не тільки ВОС та освіту першу, але й всі освіти наступні, досвід роботи та особисті хобі.

Наприклад, начальником служби РЕБ (радіоелектронної боротьби) має ставати не просто людина з офіцерським званням, а людина з досвідом керівних посад на високотехнологічному підприємстві, бо офіцером можна стати за пару років, а радіофізиком ні, а хорошим військовим менеджером радіофізиків — майже ніколи, це людина має бути і фізиком, і менеджером, лідером, і тільки востаннє військовим, а ще й Батьківщину любити.

В умовах, коли росіяни переважають нас мобілізаційним ресурсом, ми маємо почати перемагати їх ефективністю застосування людського ресурсу.

Якщо у мобілізованого в анкеті написано радіоінженер, математик, фізик, програміст та будь-яка інша технологічна, технічна, наукова освіта помножена на професійний досвід, він має автоматично бути розглянутим на посаду у відповідний підрозділ попри звання та 100 ВОС — із забороною залучати до іншої діяльності, окрім профільної. Читайте також: Чому у нас нічим збивати шахеди?

Навіть якщо така людина сама хоче і просить. Хай тоді приховує в анкеті, що "фізик".

Немає законних підстав? Отже, люди, які досі не створили таких підстав, мають піти геть або почати їх створювати. Інакше ми програємо.