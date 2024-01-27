Російські прапори, шеврони "Вагнера", зет-символіка присутні напряму чи опосередковано в США, Ізраїлі, Європі, Азії...

Вони знімають ролики на локальних заходах, підкуповують людей, аби вони виходили на місцеві протестні акції та знімали відео чи робили фото на підтримку РФ та війни проти України, а потім роздувають ці матеріали в медіаісторії.

ФСБ та ГРУ шукають проблемні точки в електораті інших країн і проводять там активні заходи.

Ми вкладаємо менше зусиль, а наша органічна підтримка падає.

Ми мали б активізувати роботу з діаспорою, збільшити присутність України на всіх культурних, дипломатичних, наукових та легальних масових заходах тощо.

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Ми маємо організовувати український Прапор скрізь де можемо, як офлайн, так і онлайн.

Господи, навіть організувати благодійні лотки з українською символікою під Ейфелевою вежею...

Масовість.

Бо тільки так воно і працює. Україна має бути у Світі - на вулицях, в домівках, ЗМІ. І не тільки з темою війни, а й культури, благодійності, екології, економіки, допомозі дітям — всього чого завгодно.

Інакше не перемогти.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

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