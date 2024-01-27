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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Ми програємо інформаційну війну у світі

Мирослав Гай
27 січня, 2024 субота
18:01
Погляд Мирослав Гай

Росіяни вкладають величезні гроші в інформаційні операції

Російські прапори, шеврони "Вагнера", зет-символіка присутні напряму чи опосередковано в США, Ізраїлі, Європі, Азії...

Вони знімають ролики на локальних заходах, підкуповують людей, аби вони виходили на місцеві протестні акції та знімали відео чи робили фото на підтримку РФ та війни проти України, а потім роздувають ці матеріали в медіаісторії.

ФСБ та ГРУ шукають проблемні точки в електораті інших країн і проводять там активні заходи.

Ми вкладаємо менше зусиль, а наша органічна підтримка падає.

Ми мали б активізувати роботу з діаспорою, збільшити присутність України на всіх культурних, дипломатичних, наукових та легальних масових заходах тощо.

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Ми маємо організовувати український Прапор скрізь де можемо, як офлайн, так і онлайн.

Господи, навіть організувати благодійні лотки з українською символікою під Ейфелевою вежею...

Масовість.

Бо тільки так воно і працює. Україна має бути у Світі - на вулицях, в домівках, ЗМІ. І не тільки з темою війни, а й культури, благодійності, екології, економіки, допомозі дітям — всього чого завгодно.

Інакше не перемогти.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
ФСБ
Війна з Росією
пропаганда
біженці з України
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