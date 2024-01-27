Ми програємо інформаційну війну у світі
Росіяни вкладають величезні гроші в інформаційні операції
Російські прапори, шеврони "Вагнера", зет-символіка присутні напряму чи опосередковано в США, Ізраїлі, Європі, Азії...
Вони знімають ролики на локальних заходах, підкуповують людей, аби вони виходили на місцеві протестні акції та знімали відео чи робили фото на підтримку РФ та війни проти України, а потім роздувають ці матеріали в медіаісторії.
ФСБ та ГРУ шукають проблемні точки в електораті інших країн і проводять там активні заходи.
Ми вкладаємо менше зусиль, а наша органічна підтримка падає.
Ми мали б активізувати роботу з діаспорою, збільшити присутність України на всіх культурних, дипломатичних, наукових та легальних масових заходах тощо.
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Ми маємо організовувати український Прапор скрізь де можемо, як офлайн, так і онлайн.
Господи, навіть організувати благодійні лотки з українською символікою під Ейфелевою вежею...
Масовість.
Бо тільки так воно і працює. Україна має бути у Світі - на вулицях, в домівках, ЗМІ. І не тільки з темою війни, а й культури, благодійності, екології, економіки, допомозі дітям — всього чого завгодно.
Інакше не перемогти.
Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".
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