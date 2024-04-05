Мирон Сич завжди присвячував себе українській справі, - Микола Княжицький

Народжений у комуністичній Польщі на півночі, як і тисячі родин жертв акції Вісла, Мирон завжди залишався українцем. Він підтримував українське шкільництво, вчителював сам, був активістом українського громадського життя. Як депутат Сейму, політик у місцевому самоуправлінні, Мирон завжди присвячував себе українській справі. Дякую Мироне! Вічна пам'ять...

Мирон Сич та Микола Княжицький, джерело фото: facebook.com/mykolakn

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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