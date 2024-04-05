Мирон Сич завжди присвячував себе українській справі, - Микола Княжицький
Відійшов Мирон Сич. Він був сильним і дуже добрим чоловіком
Народжений у комуністичній Польщі на півночі, як і тисячі родин жертв акції Вісла, Мирон завжди залишався українцем. Він підтримував українське шкільництво, вчителював сам, був активістом українського громадського життя. Як депутат Сейму, політик у місцевому самоуправлінні, Мирон завжди присвячував себе українській справі. Дякую Мироне! Вічна пам'ять...
Мирон Сич та Микола Княжицький, джерело фото: facebook.com/mykolakn
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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