Війна закінчиться тоді, коли московити просто перестануть воювати. Для того в них мають закінчитись або ресурси, або мотивація. Скоріше ресурси. Бо основна мотивація війни — паразитувати коштом України та мати спосіб блокувати невигідні для себе рішення.

Можливо, війна закінчиться на кордонах 1991 року. Або, скоріше, закінчиться там, де одній стороні зручно оборонятись, а іншій незручно нападати. Якщо Україна програє, - ближче до Дніпра. Якщо програє Московія, - до Дону і Кубані.

У цю гру можна грати вдвох, втрьох або чотирьох. Мудрі народи Донбасу, Дону, Кубані та Курщини чекають свого вставання з колін. Донбас історично включає території, які союзний уряд незаконно відібрав в України й прирізав до РФ. Кубанці заслуговують на власну державність. Питання "Чиє Сочі?" - досить складне. Бо черкеси теж мають історичне право на самовизначення.

Нас влаштує будь-який спосіб повного випилювання московитів із Кавказу й деякі способи їх часткового випилювання, якщо вони відповідають міжнародному праву. Демілітаризована зона, приблизно 100 км на схід від кордону 1991 року, під контролем міжнародного миротворчого контингенту теж влаштує. Аби не було війни.

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Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог

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