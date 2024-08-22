Навіщо гніватися на Азербайджан?
Не зрозумів суті претензій до Азербайджану. Алієв — президент Азербайджану, а не України
Він діє в інтересах своєї нації. 20 років модернізував свою країну, щоб вигнати зі своєї території вірменські окупаційні війська, які за допомогою Росії окупували 20% території Азербайджану ще на початку 90-их. Він так поставив свою країну, що тепер Путін до нього на уклін їздить, а не він, змусивши кинути свого союзника Вірменію.
Азербайджан системно і постійно допомагав Україні з початку широкомасштабного вторгнення гуманітарною допомогою. У тому числі паливом компанії SOCAR, яку всі зараз чомусь додумалися хейтити.
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Ну, давайте хейтити Нідерланди, які надали нам F-16 і при цьому є м'яким офшором для російського капіталу в Європі. Давайте хейтити США за їх торгівлю з Китаєм. Туреччину, яка заблокувала вхід російських військових кораблів у Чорне Море. З цими кораблями захоплення Одеси було б більш імовірне. При цьому вони торгують з Росією.
Припиніть жити в примітивному світі "зрада-перемога". Світ не такий простий, як здається багатьом. І треба мислити інтересами та довгостроковими політиками, а не тупуватими гаслами. Ми вже таке проходили у 17-18 році минулого століття. Закінчилося це погано.
Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи
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