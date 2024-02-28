Не чекайте легіонів НАТО в Україні
Усі вже прочитали слова Макрона, що він не виключає введення військ НАТО в Україну? Всі? Добре
Ви вже чекаєте на легіони НАТО? А реакцією інших членів НАТО на цю заяву бачили? Те, як від цієї ідеї відхрестилися у Великій Британії, Німеччині та Швеції, говорить про одне — це були "шашлики", але у виконанні Макрона, чий президентський термін добігає кінця.
Чи може колись це статися? Так, може. Але не у найближчій перспективі. І якщо чесно, то проблема не у словах Макрона, а в ілюзіях, які вони викликали серед українців.
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Він сказав, що не виключає можливості, а багато хто сприйняв це, як найближчі плани. На жаль, ні. Цього не буде. І ми будемо самостійно захищати Україну, хоча і за допомогою західної зброї та фінансування. Це буде. А військових НАТО — ні. Будьте реалістами.
Остаточну крапку в цьому питанні поставив президент Польщі Анджей Дуда, коли заявив, що серед союзників немає згоди про відправлення військ в Україну, попри заяви президента Франції Емманюеля Макрона за підсумками конференції у Парижі.
І так, я гадки не маю навіщо ця сказав Макрон. Версія про тестування реакції суспільства та колег з НАТО — маячня.
Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України
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