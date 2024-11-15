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Головна Погляд Орбан, Фіцо та Алієв заякорились в таборі ворогів Україні
OPINION

Орбан, Фіцо та Алієв заякорились в таборі ворогів Україні

Михайло Гончар
15 листопада, 2024 п'ятниця
08:08
Погляд

Словацька газова компанія SPP повідомила, що уклала короткотерміновий контракт з SOCAR на закупівлю азербайджанського газу

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У пресрелізі йдеться не тільки про це, але й про те, що Словаччина втратить 140 млн євро, якщо це буде інший маршрут доставлення, аніж через Україну, якщо остання не буде продовжувати транзит. 

Очевидно, що тиск на Україну триває, щоб змусити Київ погодитись на транспортування російського газу під виглядом азербайджанського, як нещодавно Київ погодився транспортувати російську нафту під виглядом угорської.

Сьогодні ще варто звернути увагу на один важливий аспект. Нещодавно, на початку листопада, словацький прем'єр Р. Фіцо відвідав Китай. Відтепер Братислава та Пекін мають відносини стратегічного партнерства. Фіцо змавпував Орбана, який кількома місяцями раніше, у травні, підписав у Пекіні декларацію про всепогодне, всеосяжне стратегічне партнерство.

Звісно, що й Орбан, і Фіцо схвально ставляться до китайського плану врегулювання "української кризи", тобто ідуть чітко в фарватері російсько-китайського плану знищення України. Обоє також є путінофілами та політико-дипломатично виступають в російсько-українській війні на боці агресора — Росії.

Адміністрація Трампа ще більш чітко, ніж нинішня байденівська, ідентифікує Китай як стратегічну загрозу, противника №1. 

Гельсінська Комісія США чітко ідентифікувала Китай, Росію, КНДР та Іран як "Вісь агресорів". 

Отже, ті країни, які мають відносини всепогодного, всеосяжного стратегічного партнерства з Китаєм чи стратегічного союзництва з Росією, так чи інакше тяжіють до цієї "Осі агресорів". 

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Якраз Угорщина Орбана, Словаччина Фіцо, Азербайджан Алієва фактично повністю заякорились в таборі ворогів України. Постає питання — чи потрібно нам сприяти агресору у продажі його нафти й газу, які йому допомагають маскувати посіпаки Путіна та Сі Цзиньпіна з Братислави, Будапешту та Баку? Погоджуючись на такі оборудки, ми фактично фінансуємо колективне знищення себе "Віссю агресорів".

Припускаю, що китайське угодовство Фіцо та Орбана не викличе захоплення в адміністрації Трампа. Але то їх справа.

Нам же варто утриматись від сприяння ворогу і його троянським конячкам в Європі, до чого, власне, і закликають автори петиції "Про заборону сприяння експорту російських енергоресурсів через територію України". 

Джерело

Про автора.  Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Китай
газ
Словаччина
Азербайджан
Іран
Угорщина
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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