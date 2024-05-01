Його підозрюють у порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками. За даними правоохоронців, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій.

Він буквально недавно входив до священного синоду РПЦ. І навіть після 24 лютого 2022 року продовжує поминати патріарха Кирила.

Він публічно причиною війни Росії проти України називає "ЛГБТ" і голосування України в ПАРЄ. У 2023 році заявив, що масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на Церкву були "мізерно малі" порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні.

Митрополиту повідомили про підозру щодо "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками". Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

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Але тут можна лише вчергове нагадати, що як би це абсурдно не звучало, але в Україні, у 2024 році, входити до синоду РПЦ не заборонено, оскільки закон, який би забороняв діяльність РПЦ у нашій державі, так і не прийнятий.

На третьому році війни не заборонена пропаганда "русского міра" – відповідний закон про це поданий мною з колегами депутатами півтора року тому і досі на розгляді Верховної Ради України.

Після тривалих дискусій Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики прийняв компромісний законопроєкт, який підтримали представники різних фракцій. Коли наш законопроєкт буде прийнятий, Україні буде простіше захищатись від кремлівських пропагандистів в рясах. Звісно, правоохоронці роблять що можуть в межах своїх повноважень.

Але боротьба за національні інтереси на третьому році великої війни не може зводитись до окремих дій окремих правоохоронців. Держава має створити інструментарій, за допомогою якого державні органи зможуть захищати наш суверенітет і безпеку наших людей.

Сподіваюсь, найближчого засідання парламенту вже побачити наш законопроєкт в порядку денному.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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