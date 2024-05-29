1. Російські націоналісти, які хочуть бачити Росію не імперією, а національною державою, заснованою на концепції громадянської нації. Вони представлені в легіоні "Свобода России" і в "Русском добровольческом корпусе", і невеликою групою притомних публіцистів. Це єдина опозиція, яка бачить Росію в такому форматі, з яким Україна довгостроково може мати справу як з цивілізованим сусідом. Вони наші партнери, що доводять справою.

2. Російські ліві європейського типу (соціал-демократи, неомарксисти). Вони проти війни з ідеологічних міркувань, але вони маргінали. Нам на них пофіг.

3. Російські шовіністи та фашисти, для яких Путін недостатньо фашист і шовініст. Типаж Гіркіна. Це наші вороги. Розмовляти з ними нема про що.

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4. Російські "ліберальні імперці". Вони хочуть бачити Росію імперією. Вони хочуть бачити оточення Росії як поле впливу. Вони бачать Україну як країну, яка може бути "гарною Росією", якщо велика Росія не може бути "гарною Росією". Це наші підступні вороги. Латиніна — серед цих людей. Розмовляти з ними нема про що.

Окрема категорія — це ті представники національних республік, які хочуть незалежності від РФ. Вони неросійська опозиція, але вони теж наші партнери.

Якось так бачу.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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