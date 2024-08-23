Від кризових моментів, повʼязаних з дефіцитом зброї, до періодів ейфорії, які дуже часто були привʼязані до постачання західної зброї. І так по колу.

Дивіться самі.

Ейфорія. Перші місяці, коли план бліцкригу не вдався, і ворог був змушений відступити.

Криза. Друга половина весни — перша половина літа. Перший дефіцит снарядів, через що союзники почали потроху передавати арту країн НАТО. Перегрупування ворожих військ і наступ ворога на Донбасі та Півдні.

Ейфорія. Друга половина літа. Перші Himars і знищення логістики ворога, зокрема, знищення ланцюгів забезпечення Херсону. Потім звільнення Харківської області та Херсону.

Криза. Грудень 2022 року до середини весни 2023 року. Дефіцит боєприпасів, в основному повʼязаний з тим, що невеликі обʼєми допомоги йшли на поповнення резервів під майбутній контрнаступ. Наступ ворога на Бахмут.

Ейфорія. Друга половина весни 2023 - літо 2023 року. Отримання Леопардів, Абрамсів і Бредлі. Початок контрнаступу.

Криза. Початок осені 2023 року дотепер. Затримки та зменшення західної допомоги. Провал контрнаступу. Масштабний наступ ворога

В середині цієї кризи був період невеликої ейфорії наприкінці весни через відновлення західної допомоги, яка допомогла частково стабілізувати фронт.

Однак, скоріш за все, повноцінний період ейфорії почнеться після отримання літаків F16.

Читайте також: Про вади нашої влади

Також, враховуючи, що досвід нічого не навчив наших державних діячів, то, ймовірніше, потім знову почнеться криза.

Додатково необхідно врахувати, що масштаби кризи постійно зростають, а відчуття ейфорії постійно зменшується. Хоча тут треба досить обережно екстраполювати дані минулого на майбутнє, бо багато чого може змінитись після виборів у США. Однак, не треба забувати про негативну динаміку, що зумовлена кращою підготовкою ворога до затяжної війни, й абсолютну нашу неготовність до неї.

Висновків писати не хочу.

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.