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OPINION

Про змінність криз та ейфорії під час війни

Павло Вернівський
23 серпня, 2024 п'ятниця
10:02
Погляд Павло Вернівський

Помітив, що через відсутність довгострокового планування, ситуація в нашій країні розвивається хвилями

Зміст

Від кризових моментів, повʼязаних з дефіцитом зброї, до періодів ейфорії, які дуже часто були привʼязані до постачання західної зброї. І так по колу.

Дивіться самі.

Ейфорія. Перші місяці, коли план бліцкригу не вдався, і ворог був змушений відступити.

Криза. Друга половина весни — перша половина літа. Перший дефіцит снарядів, через що союзники почали потроху передавати арту країн НАТО. Перегрупування ворожих військ і наступ ворога на Донбасі та Півдні.

Ейфорія. Друга половина літа. Перші Himars і знищення логістики ворога, зокрема, знищення ланцюгів забезпечення Херсону. Потім звільнення Харківської області та Херсону.

Криза. Грудень 2022 року до середини весни 2023 року. Дефіцит боєприпасів, в основному повʼязаний з тим, що невеликі обʼєми допомоги йшли на поповнення резервів під майбутній контрнаступ. Наступ ворога на Бахмут.

Ейфорія. Друга половина весни 2023 - літо 2023 року. Отримання Леопардів, Абрамсів і Бредлі. Початок контрнаступу.

Криза. Початок осені 2023 року дотепер. Затримки та зменшення західної допомоги. Провал контрнаступу. Масштабний наступ ворога

В середині цієї кризи був період невеликої ейфорії наприкінці весни через відновлення західної допомоги, яка допомогла частково стабілізувати фронт.

Однак, скоріш за все, повноцінний період ейфорії почнеться після отримання літаків F16.

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Також, враховуючи, що досвід нічого не навчив наших державних діячів, то, ймовірніше, потім знову почнеться криза.

Додатково необхідно врахувати, що масштаби кризи постійно зростають, а відчуття ейфорії постійно зменшується. Хоча тут треба досить обережно екстраполювати дані минулого на майбутнє, бо багато чого може змінитись після виборів у США. Однак, не треба забувати про негативну динаміку, що зумовлена кращою підготовкою ворога до затяжної війни, й абсолютну нашу неготовність до неї.

Висновків писати не хочу.

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
політика
Війна з Росією
допомога Україні
пропаганда
зброя для України
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