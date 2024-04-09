Провладні шахраї хочуть "Дом-2"
Під виглядом мовлення для окупованих територій провладні шахраї створили колись канал "Дом", де крадуть гроші , ведучи мовлення на всю країну. А тепер їм мало, і вони хочуть "Дом-2" створити
А як пропагують себе агресори на окупованих територіях?
Вони знищили усі українські медіа, створили безліч брехливих каналів у своїй мережі телеграм, масово друкують газети й безплатно встановлюють супутникові тарілки. Через них вони розповсюджують великий пакет російських телеканалів під назвою "Русскій мір". Туди входять як федеральні канали окупанта, так і створені пропагандистські канали з окупованих територій, а також розважальні канали.
Ми ж і далі плюємо на інформаційну безпеку, не займаємося контрпропагандою ні у себе, ні на окупованих територіях, ні у країнах союзників. Замість того, щоб розширювати українську інформаційну пропозицію, влада все зменшила до нецікавого монополіста телемарафону.
Чому? Тому що вірні провладні "інформаційні радники" дбають про боротьбу з опозицією і власні кишені. Ось як виглядає інформація з сайту пакета "Русскій мір".
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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