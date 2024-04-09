Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Провладні шахраї хочуть "Дом-2"
OPINION

Провладні шахраї хочуть "Дом-2"

Микола Княжицький
9 квітня, 2024 вiвторок
08:19
Погляд Микола Княжицький

Під виглядом мовлення для окупованих територій провладні шахраї створили колись канал "Дом", де крадуть гроші , ведучи мовлення на всю країну. А тепер їм мало, і вони хочуть "Дом-2" створити

А як пропагують себе агресори на окупованих територіях?

Вони знищили усі українські медіа, створили безліч брехливих каналів у своїй мережі телеграм, масово друкують газети й безплатно встановлюють супутникові тарілки. Через них вони розповсюджують великий пакет російських телеканалів під назвою "Русскій мір". Туди входять як федеральні канали окупанта, так і створені пропагандистські канали з окупованих територій, а також розважальні канали. 

Ми ж і далі плюємо на інформаційну безпеку, не займаємося контрпропагандою ні у себе, ні на окупованих територіях, ні у країнах союзників. Замість того, щоб розширювати українську інформаційну пропозицію, влада все зменшила до нецікавого монополіста телемарафону.

Чому? Тому що вірні провладні "інформаційні радники" дбають про боротьбу з опозицією і власні кишені. Ось як виглядає інформація з сайту пакета "Русскій мір".

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Росія
Микола Княжицький
окуповані території
Читайте також:
ТЦК
7 квітня, 2024 неділя
Ті, хто зараз підлягає мобілізації, завдяки добровольцям мали 2 роки на підготовку, - заступник командира 3 ОШБр Жорін
Конгрес США
7 квітня, 2024 неділя
Голова розвідки Палати представників вважає, що російська пропаганда потрапила у конгрес США
військове кладовище
6 квітня, 2024 субота
Національний військовий меморіал на Київщині: місцеві селяни проти, в "Азові" кажуть про "російських агентів"
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.79
    Купівля 38.79
    Продаж 39.33
  • EUR
    Купівля 42.04
    Продаж 42.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 квітня
08:26
Ексклюзив
Ворог робив спроби зайти на околиці Часового Яру, але безуспішно, - начальник МВА Чаус
08:02
OPINION
Ольга Лень
Наполеон проти Макрона. Роспропаганда торкнулася чергового дна
07:44
Держдеп США
США закликали РФ не допустити ядерного інциденту на Запорізькій АЕС
07:44
Оновлено
На фото втрати окупантів
Росія за добу війни в Україні втратила 23 танки, 30 артсистем і 850 військових, - Генштаб
07:26
Ракетний комплекс Нептун
У РФ заявили про нібито збиття ракети "Нептун" над окупованим Кримом
07:24
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакувала "шахедами" з півдня. Вибухи були на заході та в центрі України. На Одещині впали уламки
06:55
Кевін де Брюйне, Реал - Манчестер Сіті
"Реал" - "Манчестер Сіті", "Арсенал" - "Баварія": де дивитися чвертьфінали ЛЧ
06:53
Девід Кемерон
Кемерон їде до Вашингтона: закликатиме конгресменів схвалити пакет допомоги Україні
06:48
Українська ППО ЗСУ
Сили ППО вночі знищили усі 20 "шахедів", які Росія запустила по Україні
06:23
Оновлено
Лавров у Пекіні розпочав переговори з головою МЗС Китаю
Лавров у Пекіні розпочав переговори з головою МЗС Китаю: що обговорюють
05:59
Spotify
Spotify запускає опцію створення плейлистів за допомогою ШІ та підказок
05:36
Залізний купол
Ізраїль атакувала "підозріла повітряна ціль": її збила ППО
05:08
Китай
Спецслужби Канади звинуватили Китай у втручанні у вибори, - Reuters
04:40
Севастополь
Біля Севастополя пролунали вибухи: окупанти повідомляють про ППО
04:12
Військові навчання
У Швеції та Норвегії для військових НАТО орендували "російські котеджі"
03:44
Мая Санду
Румунія заборонила в’їзд понад 100 громадянам Молдови: вони планували протести проти Санду
03:16
світ Північна Ірландія Кримінал
У Північній Ірландії поліція виявила у чоловіка канабіс, вартістю понад $1,5 млн
02:48
США зосереджені, щоб Росія не могла розвивати нові газові проєкти, - Держдеп
02:20
Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі пообіцяла ветувати закон про іноагентів
01:52
Арешт
В Італії заарештували ісламіста з Таджикистану, який часом видавав себе за українця
01:24
Тільки після війни: у США підтвердили позицію щодо приєднання України до НАТО
00:56
Канада
РФ і Китай - загрози: Канада за новою оборонною стратегією збільшить витрати на армію до 1,76% ВВП
00:28
Франція
"Росіяни брешуть": очільник МЗС Франції заявив, що діалог із РФ "не в інтересах" його країни
2024, понедiлок
8 квітня
23:58
Оновлено
Обстріл Запоріжжя
РФ атакувала підприємство у Запоріжжі: загинули троє людей
23:55
Емманюель Макрон та Ріші Сунак
Сунак і Макрон обговорили збільшення постачання боєприпасів, безпілотників та ППО для ЗСУ
23:30
Оновлено
ракета Х-59
РФ ударила по цивільній інфраструктурі Полтавщини: загинула людина, є поранені
23:26
Оновлено
Росіяни обстріляли Часів Яр та влучили у багатоповерхівку в Селидовому: загинула людина, є поранені
23:10
У РФ на Смоленщині обвалився міст, є загибла і постраждалі
22:51
олімпіада 2024
Ейфелеву вежу декорують олімпійськими кільцями
22:43
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль заявив про знищення командира спецпідрозділу Хезболли
22:24
Україна - Євросоюз
Погодили з обмеженнями: в ЄС дійшли згоди щодо безмитної торгівлі для України
22:10
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Не проти Telegram-каналів, а за державу": Княжицький пояснив сенс законопроєкту про регулювання соцмережі
21:37
Ексклюзив
Серед поляків зростає тривога щодо можливої війни з Росією, - політик Чех
21:32
На станції фунікулера в Києві загинув юнак
На станції фунікулера в Києві загинув юнак: затриманому держохоронцю оголосили підозру в умисному вбивстві
21:11
фейк
"На території РФ викрито осередки "Правого сектору": нова вигадка росіян
20:57
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Коли Росія посилить наступ. Колонка Сергія Згурця
20:51
Оновлено
Андрій Ярмоленко (в центрі), Динамо - ЛНЗ Черкаси
УПЛ: "Полісся" переграло "Минай", "Ворскла" зіграла внічию з "Кривбасом". Результати та розклад усіх матчів 23-го туру
20:48
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Білий дім звинуватив Конгрес США у тому, що ЗСУ втрачають позиції на полі бою через затримку пакета допомоги
20:29
санкції проти Росії
ЄС і 9 країн-кандидатів розширили та продовжили санкції проти РФ
20:01
OPINION
Олег Манчура
Українське чистилище буде найбільшим у світі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV