Можна було б написати великий і довгий текст, але краще я процитую книгу російського дослідника спецслужб Нікіту Петрова "Время Андропова". Цитата стосується 1983 року:

"Кремль вел опасную игру. Ее смысл как-то однажды выразил министр обороны Устинов. В ответ на совет дать понять западным лидерам, что в Кремле сидят вовсе не презревшие осторожность авантюристы, он заявил: "А вот в этом разубеждать западников ни в коем случае не следует. Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они. Это, пожалуй, единственное преимущество, которое у нас осталось".

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Минув 41 рік. Нічого не змінилося.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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