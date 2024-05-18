Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд П’ятирічка Зеленського
OPINION

П’ятирічка Зеленського

Ігор Гулик
18 травня, 2024 субота
20:06
Погляд Ігор Гулик
Зміст

​​​​​​​Післязавтра виповниться п’ять років з часу інавгурації чинного президента України

Я не порушуватиму тут проблему виборів, аби не виглядати жертвою кремлівського ІПСО. Хоча найкращою відповіддю на питання легітимності/нелегітимності Зеленського був би висновок Конституційного суду. Але ні в Офісу, ні в депутатів монобільшості руки до подання з цього приводу чомусь не дійшли, і це теж не тільки викликає низку запитань, а й свідчить про одну чисто людську рису гаранта, яка не змінилась упродовж оцих довгих п’яти років.

Зеленський і тоді, і зараз вважає, що винними в усіх його особистих і суспільних проблемах є хтось інший, але аж ніяк не він сам. Напередодні виборів це чітко звучало з трибуни стадіону, де відбувалися дебати між Зеленським та його опонентом, а нині навіть не варто ходити за прикладами. Буквально вчора, коментуючи російські атаки супроти житлової забудови та критично важливої інфраструктури у Харкові, Володимир Олександрович ні на хвильку не замислившись, заявив: "Це винен весь світ. Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти".

І, звісно, "ні обіцянок, ні пробачень" з приводу того, як "весь світ" волав напередодні широкомасштабного вторгнення Росії, і як Зеленський та його почет закликали співгромадян "не дивитися угору".

Читайте також: Дилеми Зеленського

І питання, далебі, не у тому, що Володимир Олександрович не бажає змінюватися і переосмислювати свої переконання. Питання у тому, що його "монументальність" та ігнор будь-якої критики чи зауважень можуть спричинити набагато катастрофічніші наслідки, ніж те, що було досі.

Днями українські соцмережі бурхливо обговорювали неанонсований візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва. Усі чомусь зосередилися на його вмінні грати на гітарі, на "ексцентричному" вчинку американського високопосадовця у барі Barman Diktat, де той виконав Rockin’ in the Free World. Та поміж гітарних переборів не всі розчули слова Блінкена: "Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію".

І що? У дні, коли Блінкен грав на гітарі й вчив українців демократії, українці гризлися через недолугу постанову Кабміну, що уможливлювала бронювання від мобілізації "Favbet" та "Glovo". Відтак очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко змушена була алярмово скасовувати цей скандальний наказ через "суспільний резонанс". Але найприкріше не у тому, що команда Зе! постійно множить "суспільні резонанси", а фактично суспільні сварки. А в тому, що робить це на користь "своїх", залишаючи чужим лише "закон". Причому, не завжди ідеальний, а зазвичай, недосконалий закон з корупційними ризиками та іншими ґанджами.

Бо, до прикладу, оберігаючи "Favbet" від прикрощів мобілізації, влада руками суддів переслідує його конкурентів на ринку азартних ігор. Печерський районний суд 13 травня наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up і Vbet  в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань. Збіг? Не думаю… "Кришування"? Так.

Читайте також: Для кого Єрмак концентрує владу?

Думаю, найсерйознішими закидами Зеленському за ці його п’ять років президентства стануть не тільки неготовність країни до війни чи небачена досі корупція його "трускавецької команди". Не менш злочинними виглядають постійні спроби (успішні, на біду!) розсварити українців, поділити їх на "своїх" та "чужих", систематичне підігрівання суспільних чвар та конфліктів, одне слово – застосування принципу "поділяй та владарюй". Бо у мутній водичці відволікання уваги на дріб’язкові сварки Зеленському та його "5-6 менеджерам" легше ловити рибку, тобто провертати свої задуми.

За цим усім бовваніє й інше питання: а чи має намір Зеленський завершувати війну, і як виглядає у його планах наша перемога? Тут я не маю на увазі "формулу миру", з якою всі київські топи поїдуть у Швейцарію на Глобальний саміт. Ви ж розумієте, що першого дня (переможного чи, можливо, просто мирного) Зеленський змушений буде жити з перспективою виборів. З усіма наслідками, що вони передбачають. І відповідальності, не тільки політичної, за ці п’ять (чи скільки там буде) років президентства. Маю сумнівів, що чинний гарант буде з ентузіазмом наближати цей фатальний для нього день…

Спеціально для Еспресо

Про автораІгор Гулик – журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
корупція в Україні
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Ентоні Блінкен
Читайте також:
путін літак
17 травня, 2024 п'ятниця
"США вражені войовничою позицією Путіна, який розгорнув ядерну зброю на фронті": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 17 травня
17 травня, 2024 п'ятниця
До України йдуть дощі: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
Петер Сіярто
17 травня, 2024 п'ятниця
Скандально закінчилося засідання комітету міністрів Ради Європи, - кореспондентка Еспресо зі Страсбурга
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.37
    Купівля 39.37
    Продаж 39.91
  • EUR
    Купівля 42.65
    Продаж 43.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
18 травня
20:29
Колишній вагнерівець
Ексвагнерівець, який воював в Україні, напав на 12-річну дитину у Волгограді, - ЗМІ
19:58
Оновлено
обстріл Харків
Окупанти вдарили по житловому сектору у Харкові: постраждали 5 людей
19:47
ППО, обстріл, ЗСУ
Українські воїни збили російський Су-25 над Донеччиною
19:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 травня: долар знову дорожчий за 40 грн
19:26
Володимир Зеленський
Росіяни, як і у 2022 році, розраховували на швидке просування, - Зеленський про Харківський напрямок
19:16
Ексклюзив
Еммануель Макрон
Запрошення Росії в Нормандію з боку Макрона є серйозною політичною помилкою, - дипломат Шамшур
19:06
Інтерв’ю
Депортація кримських татар.
Вісімдесят років болю. Історія депортації кримських татар
19:00
Архип Куїнджі
"Україна, а не Малоросія". Чому Архип Куїнджі – саме український художник?
18:44
Оновлено
Андрій Ярмоленко, Динамо, УПЛ
"Динамо" впевнено перемогло "Кривбас". Результати і розклад 29-го туру УПЛ
18:43
окупант, армія рф
На окупованих територіях вчителі не мають броні від мобілізації, - Центр нацспротиву
18:30
на фото прикордонник
"Були усі можливості все зробити безпечно та вчасно": що про мінування та фортифікації розповіли в інженерному батальйоні на півночі Харківщини
18:03
OPINION
Ольга Лень
Китай хоче перемоги в Україні
17:58
Ексклюзив
Карта бойових дій: Харківщина
Ворогу не вдалося просочитися у глибину оборони наших військ: військовослужбовець ЗСУ Тимочко про ситуацію під Вовчанськом
17:53
Вовчанськ та його південно-західні околиці (станом на 18.05.2024)
DeepState каже про втрату ще одного села біля Вовчанська, РФ говорить про два
17:53
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Буде корисним в Україні: Франція розробляє методику захоплення ворожих окопів "ультраневидимими" бійцями
17:22
напад з ножем
На Дніпропетровщині військовозобовʼязаний намагався зарізати сержанта з ТЦК
17:19
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі наклала вето на закон про "іноагентів"
17:13
Роман Абрамович
Що насправді Абрамович думає про Путіна та майбутнє Росії: подробиці від Джемілєва
16:56
обстріл
Російські загарбники обстріляли Вовчанськ і громаду: загинула жінка, п'ятеро людей поранені
16:51
обстріл, ППО
Сили оборони збили ракету над Криворізьким районом Дніпропетровщини
16:46
"Бастіон", Новоросійськ
Росіяни змінили розташування "Бастіону" у Новоросійську, - "Атеш"
16:44
Дональд Туск
Польща виділить $2,5 млрд для фортифікацій на кордоні з Росією та Білоруссю, - Туск
16:28
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
Анчелотті довіриться Луніну у матчі "Реала" з "Вільярреалом"
16:08
OPINION
Юрій Богданов
Торговельні війни між США і Китаєм тривають
16:02
електронна черга
Міноборони тестує електронну чергу до ТЦК
15:37
Денис Василюк
В бою загинув молодий підполковник авіації Денис Василюк
15:35
Скільки кримських татар воює за Україну: відповідь Мустафи Джемілєва
15:20
Присвятив мистецтву 30 років: на фронті загинув актор Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра Євген Невинський
15:03
Ексклюзив
кримські татари
Депортація кримськотатарського народу була тривалим процесом і продовжувалася аж до 1989 року, - Берієв
14:55
Чи можна оновити дані в ЦНАП?
Як військовозобов'язаному оновити дані у ЦНАПі: пояснення від Мінцифри
14:44
на фото: Danone
Компанія Danone продала бізнес в Росії
14:40
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Китайці, французи й американці працюють над концепцією "третьої Ялти без Росії", - політолог Піонтковський
14:25
У Києві відкрили перший рекрутинговий центр ССО
У Києві відкрили перший рекрутинговий центр ССО
14:06
OPINION
Ірина Федорів
Корупція vs політика. Чому віцепрем’єра Кубракова треба було звільняти?
14:05
Ексклюзив
Противник хоче перетворити на "сіру зону" і Суми, і Харків, - майор запасу НГУ Гетьман
14:03
Мустафа Джемілєв
Кримські татари готуються допомагати ЗСУ на півострові, зброя є, - Мустафа Джемілєв
13:46
Оновлено
новини Львівщини
Колаборант Сальдо заявив про нібито удар "Хаймарсом" по окупованому Скадовську
13:23
бійка у Бішкеку
У Бішкеку бійка в хостелі викликала заворушення і сутички з іноземцями
13:20
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Посада секретаря РБ - порожнє місце, жодної влади Шойгу там не має: політолог Піонтковський про призначення Кремля
13:03
ЗСУ
Окупанти другу добу безуспішно штурмують Часів Яр колонами танків і БМП
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV