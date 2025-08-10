Росія вперше за три століття забереться з Південного Кавказу
У Вашингтоні парафували мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном, розпуск Мінської групи, скасували 907 поправки та підписали Хартії про стратегічне партнерство між Азербайджаном та США
Без сумніву, це важливий день для обох країн. Тривалий конфлікт нарешті завершується.
Тут хочу зазначити декілька важливих на мою думку, аспектів.
Перший – обидві країни отримають шанс на мирне співіснування, і важливо, чи зможуть вони цим скористатися.
Читайте також: Баку ламає "базові налаштування" Росії
Вірменія нарешті перестане бути транспортним глухим кутом, отримає доступ до ринку Туреччини, що однозначно позитивне вплине на стан економіки й створить передумови для активної співпраці з цією країною. Азербайджан підтвердить свій статус впливової в регіоні держави.
Але важливішим тут є чинник втрати Росією свого ексклюзивного права на регіон, що знаменує собою новий етап в розвитку Південного Кавказу. Це винятковий момент, практично перший відтоді, як російські війська з’явилися в цьому регіоні три століття тому.
Про автора. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
