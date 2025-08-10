Без сумніву, це важливий день для обох країн. Тривалий конфлікт нарешті завершується.

Тут хочу зазначити декілька важливих на мою думку, аспектів.

Перший – обидві країни отримають шанс на мирне співіснування, і важливо, чи зможуть вони цим скористатися.

Вірменія нарешті перестане бути транспортним глухим кутом, отримає доступ до ринку Туреччини, що однозначно позитивне вплине на стан економіки й створить передумови для активної співпраці з цією країною. Азербайджан підтвердить свій статус впливової в регіоні держави.