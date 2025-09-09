Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Російська економіка увійшла у фазу "керованої деградації"

Анатолій Амелін
9 вересня, 2025 вiвторок
12:01
Погляд

Фасад стабільності тріщить по швах

Зміст

Не вірю офіційній статистиці РФ і вам не раджу.

За офіційними звітами Кремля, економіка РФ демонструє дивовижну стійкість. 

Однак аналіз непрямих (!) показників, відкритих джерел та настроїв у суспільстві малює зовсім іншу картину — картину глибокої структурної кризи, яку маскують маніпулятивною статистикою та пропагандою.

1. ВВП

Зростання на папері, рецесія в реальності.

Офіційно прогнозується зростання ВВП на 1.5% у 2025 році.

Проте, за даними Peterson Institute for International Economics, вже у першому кварталі 2025 року зафіксовано скорочення економіки на 0.6% порівняно з попереднім кварталом, що є технічною ознакою рецесії.

Формується "двошвидкісна економіка": оборонно-промисловий комплекс (ВПК) зростає коштом бюджетних вливань, тоді як цивільні сектори стагнують, позбавлені ресурсів та кадрів.

2. Інфляція. Це прірва між Росстатом та реальністю в холодильнику.

Офіційна інфляція тримається на рівні 9–10% 

Незалежні ж фінансові аналітики оцінюють реальне зростання цін у 13–14%, а деякі огляди вказують на цифри, близькі до 20%. 

У соцмережах люди скаржаться на захмарні ціни: яловичина по 700–800 рублів, свинина — 500–600, а овочі та фрукти подорожчали на 15–20%. 

3. Бюджетна криза. Гроші на війну закінчуються.

До травня 2025 року дефіцит федерального бюджету сягнув 3.4 трлн рублів — це майже 90% від усього переглянутого річного плану 

Причина — падіння нафтогазових доходів на 14% та одночасне зростання витрат на 21%.

Кремль спалює залишки Фонду національного добробуту (ліквідна частина якого вже менше ніж 3% ВВП) та змушує держбанки фінансувати дефіцит, що створює ризик повномасштабної банківської кризи.

Читайте також: Для російської економіки немає оптимістичних прогнозів

4. Промислова деградація: "Імпортозаміщення" як фікція.

Яскравий приклад — новий автомобіль Lada Iskra. Попри заяви про 90% локалізації, аналіз показує, що це конструктор з китайських, японських та залишків французьких компонентів.

Замість технологічного суверенітету Росія отримує тотальну залежність від Китаю та структурну архаїзацію цивільних галузей.

5. Соціальна напруга. Приховане безробіття та дефіцит.

Офіційна статистика рапортує про рекордно низьке безробіття, але в мережі росіяни масово шукають, куди скаржитися на затримки зарплат та як оформити відпустку за власний рахунок 

Це ознаки прихованого безробіття. 

Найболючіший удар по населенню — дефіцит ліків. 

За даними опитувань, третина росіян (33%) не може купити необхідні препарати.

6. Регіони. "Оптимізація" бідності

Федеральний центр змушує дотаційні регіони демонструвати фінансову дисципліну. 

Як наслідок, вони скорочують дефіцит бюджету, але не шляхом зростання доходів, а шляхом урізання інвестиційних програм. 

Наприклад, у Дагестані дефіцит скоротили на 8.6 млрд рублів, урізавши інвестиції на 7.2 млрд.

Окрім того, уряд планує скоротити перелік мономіст, які отримують підтримку, з 321 до 218, фактично кидаючи сотні тисяч людей напризволяще. 

7. Обвал у цивільних секторах: від видобутку до авто та нерухомості.

Промисловість та видобуток.

Зростання промисловості сповільнюється, а видобуток корисних копалин впав на 2,4%. 

Найбільше страждають цивільні галузі: виробництво автомобілів скоротилося на 14% (квітень 2025 до квітня 2024) , екскаваторів — на 48,6%, а титанових виробів — на 45%. 

Видобуток нафти за 5 місяців 2025 року знизився на 3,5%, а газу — на 3,4%. 

Падіння доходів від експорту.

Доходи від продажу нафти та газу в червні 2025 року впали на 33,7% порівняно з минулим роком.

Загалом у другому кварталі 2025 року доходи від викопного палива впали на 18% у річному обчисленні — це найнижчий показник з початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також: Російська економіка не витримує війни

8. Колапс споживчих ринків. 

Продажі нових легкових автомобілів у травні впали на 27,5%, а за перший квартал — на 27%. 

Продажі житла в новобудовах за перше півріччя 2025 року обвалилися на 26%.

Ринок іпотеки переживає шок: у червні видача кредитів впала на 66% порівняно з минулим роком, а за пів року скоротилася вдвічі 

Споживчі настрої

Довіра до економіки різко знизилася у ключових секторах: виробництві, будівництві, торгівлі та логістиці.

Інфляційні очікування населення залишаються на високому рівні 14%, що свідчить про недовіру до заяв влади про стабільність.

Висновки та прогноз до кінця 2025 року

Російська економіка увійшла у фазу "керованої деградації". 

Система вже втратила запас міцності та тримається на залишках резервів, ручному управлінні та репресивному апараті.

 Найбільш імовірний сценарій до кінця 2025 року. Подальше повільне сповзання в рецесію, приховане маніпулятивною статистикою. 

Рівень життя населення падатиме, але система зберігатиме керованість. Кремль продовжить викачувати ресурси з цивільної економіки та населення для фінансування війни.

Потенційні "точки зламу":

1. Фіскальний обрив. Різке падіння цін на нафту або посилення санкцій проти "тіньового флоту" може призвести до колапсу бюджету. 

Вичерпання Фонду національного добробуту змусить уряд увімкнути "друкарський верстат", що спровокує гіперінфляцію.

2. Соціальний вибух.

Хоча малоймовірний у короткостроковій перспективі, ризик зростає. 

Колапс комунальних систем взимку, масові невиплати зарплат або дефіцит товарів першої потреби можуть спровокувати одночасні локальні протести в депресивних регіонах, які силовикам буде важко контролювати.

Межа міцності російської економіки визначається не стільки цифрами ВВП, скільки здатністю Кремля фінансувати війну, не доводячи населення до межі виживання. І ця межа стає все ближчою.

Ось така реальна картинка.

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

