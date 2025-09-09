Як це завжди буває, усі аналітичні прогнози, усі сподівання та побоювання щодо її перебігу справдилися лише частково. Кардинально нічого не змінилося. Ми й далі на треку повільного нелінійного сповзання світу до Третьої світової.

Щоправда, базова концепція "трьох одночасних театрів війни", що її донедавна сповідували та впроваджували духовні спадкоємці Сунь-цзи з Піднебесної, зазнала ураження. Ізраїль з Туреччиною несподівано злагоджено, жорстко і швидко (листопад 2024 – червень 2025) вивели з ігрового поля Іран з його сателітами. Й тим закрили один з театрів. Саме тому китайці зняли маску незворушності та заявили, що не допустять поразки Росії. Насправді мало б звучати так: "ще й поразки Росії".

Китайці достеменно знають, що поразка Росії не лише можлива, але і ймовірна. Й зовсім не тому, що російська економіка не витримає напруження війни. Справа не в цьому, або ж не лише в цьому. Китайці знають, що в Росії ось-ось почнеться транзит влади. Що цей транзит мав би початися ще три роки тому, що він фатально завис і що ця пауза з кожним днем стає все більш деструктивною. Все більш токсичною.

Може, тому тамтешні топменеджери стрибають з вікон, а міністри виносять собі мозок за допомогою ПМ.

Серед іншого, еліти РФ не хочуть ставати під контроль Пекіна. На відміну від соціопата Путіна вони мислять більш-менш раціонально, вони не фіксовані на Україні та на примарі безглуздого СРСР-2.0. І от просто не розуміють: якого біса грати у ту кислу китайську гру, якщо всі виграні фішки все одно дістануться правителям Чжун-го?

А ще більше ті еліти не хочуть опинитися у "новій Північній Кореї", що її стаханівськими темпами будують вихідці з КДБ. Ці еліти, звісно, не здатні системно протистояти спецслужбістським кланам. Але вони й не збираються гратися в політику. Вони готові просто зрадити. В момент Х злити постпутінську шарагу зі всіма її понтами та катехонами. Потрібний лише добрячий поштовх, козирний пєндєль.

А транзит влади, якщо він почнеться у РФ під час незакінченої виснажливої війни, відкриє добу навіть не поштовхів, а землетрусів.

Китайці це розуміють точніше та багатозначніше за людей Заходу. Тому що їхній цивілізаційний досвід є глибшим і ближчим до болотних реалій. Китайці давно вирахували, що конячий 2026 рік є вузловим для мінливого міжсвіття Великого Степу, вже обділеного благодаттю-сульде від Мунке-тенгрі. А ще вони знають, що як би не називалася ставка хана – Сарай-Бату чи Москва – але живе та ставка за давнім монгольським правилом матінки Оелун: "ta se’uder-ece busu nokor udei se’ul-ece busu cicu’a ugei bui (Немає друга, окрім власної тіні, нема батога окрім хвоста)". Живе, як й за часів Бельгутая.

Китайці ще століття тому розкодували присмеркову повість Лубсана Данзана. Китайці знають, що вогняні коні двадцять шостого року вже скубають травичку на Пасмі Зустрічей (Tolugai-du garchu), знають те, чого ще не вирахував жодний Bloomberg. І тому дістають з нефритової шабатурки чорний бісер Юйле.

Чи допоможе він їм? Минулого циклу, як ми знаємо, не допоміг.

