Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Російські еліти готові просто зрадити Путіна
OPINION

Російські еліти готові просто зрадити Путіна

Володимир Єшкілєв
9 вересня, 2025 вiвторок
08:02
Погляд

Та фаза глобальної політики, яка почалася з перемоги Трампа на листопадових виборах у США, визріла до своєї повноти та завершення

Зміст

Як це завжди буває, усі аналітичні прогнози, усі сподівання та побоювання щодо її перебігу справдилися лише частково. Кардинально нічого не змінилося. Ми й далі на треку повільного нелінійного сповзання світу до Третьої світової.

Щоправда, базова концепція "трьох одночасних театрів війни", що її донедавна сповідували та впроваджували духовні спадкоємці Сунь-цзи з Піднебесної, зазнала ураження. Ізраїль з Туреччиною несподівано злагоджено, жорстко і швидко (листопад 2024 – червень 2025) вивели з ігрового поля Іран з його сателітами. Й тим закрили один з театрів. Саме тому китайці зняли маску незворушності та заявили, що не допустять поразки Росії. Насправді мало б звучати так: "ще й поразки Росії".

Китайці достеменно знають, що поразка Росії не лише можлива, але і ймовірна. Й зовсім не тому, що російська економіка не витримає напруження війни. Справа не в цьому, або ж не лише в цьому. Китайці знають, що в Росії ось-ось почнеться транзит влади. Що цей транзит мав би початися ще три роки тому, що він фатально завис і що ця пауза з кожним днем стає все більш деструктивною. Все більш токсичною.

Може, тому тамтешні топменеджери стрибають з вікон, а міністри виносять собі мозок за допомогою ПМ. 

Серед іншого, еліти РФ не хочуть ставати під контроль Пекіна. На відміну від соціопата Путіна вони мислять більш-менш раціонально, вони не фіксовані на Україні та на примарі безглуздого СРСР-2.0. І от просто не розуміють: якого біса грати у ту кислу китайську гру, якщо всі виграні фішки все одно дістануться правителям Чжун-го?

А ще більше ті еліти не хочуть опинитися у "новій Північній Кореї", що її стаханівськими темпами будують вихідці з КДБ. Ці еліти, звісно, не здатні системно протистояти спецслужбістським кланам. Але вони й не збираються гратися в політику. Вони готові просто зрадити. В момент Х злити постпутінську шарагу зі всіма її понтами та катехонами. Потрібний лише добрячий поштовх, козирний пєндєль

Читайте також: Вітри війни завжди до змін погоди

А транзит влади, якщо він почнеться у РФ під час незакінченої виснажливої війни, відкриє добу навіть не поштовхів, а землетрусів.

Китайці це розуміють точніше та багатозначніше за людей Заходу. Тому що їхній цивілізаційний досвід є глибшим і ближчим до болотних реалій. Китайці давно вирахували, що конячий 2026 рік є вузловим для мінливого міжсвіття Великого Степу, вже обділеного благодаттю-сульде від Мунке-тенгрі. А ще вони знають, що як би не називалася ставка хана – Сарай-Бату чи Москва – але живе та ставка за давнім монгольським правилом матінки Оелун: "ta se’uder-ece busu nokor udei se’ul-ece busu cicu’a ugei bui  (Немає друга, окрім власної тіні, нема батога окрім хвоста)". Живе, як й за часів Бельгутая.

Китайці ще століття тому розкодували присмеркову повість Лубсана Данзана. Китайці знають, що вогняні коні двадцять шостого року вже скубають травичку на Пасмі Зустрічей (Tolugai-du garchu), знають те, чого ще не вирахував жодний Bloomberg. І тому дістають з нефритової шабатурки чорний бісер Юйле. 

Чи допоможе він їм? Минулого циклу, як ми знаємо, не допоміг.  

Джерело

Про автора. Володимир Єшкілєв, український письменник, філософ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Росія
Китай
КНДР
Володимир Путін
Війна з Росією
