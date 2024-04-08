Мене розсмішила цитата авторів УП: "... глядач може побачити пророцтва ворожок в ефірі "1+1", а от Петра Порошенка під час слоту "Ми – Україна" – навряд чи".

А якщо на байку і в мотоциклетному шоломі? Теж ні.

Ну, що сказати, цей телемарафон практично вбив телебачення в Україні як ЗМІ. Разом з Телеграмом, моніторингові канали якого дають інформацію про обстріли, тривоги тощо значно оперативніше. Тим більше про плітки, чутки та провокації...

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Особисто я перестав довіряти "Єдиному марафону" ще навесні 2022 року, коли з цифрового ефіру свавільно і нахабно було виключено телеканали "Еспресо", "Прямий" і "5 канал".

Цей факт підтвердив бажання влади максимально урізати політичний вплив опозиції, винести її за дужки. А отже, деформувати сприйняття глядачами загальної картини, у тому числі й спотворити об'єктивне бачення процесів війни.

Заради справедливості зазначу, що мене неодноразово, але не те щоб часто, запрошували до участі в ефірі в слотах "Суспільного телебачення". Загальне враження позитивне. Думаю, що саме цей канал, фінансований платниками податків, міг би цілком замінити весь марафон. І справився б зі своєю задачею об'єктивного інформування громадян краще.

P.S. "Ми — Україна" теж запрошують. Але не завжди вистачає часу.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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