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OPINION

Трамп і Гарріс зустрінуться із Зеленським

Віталій Портников
19 вересня, 2024 четвер
19:03
Погляд

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що, напевно, зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським під час перебування останнього у США. Про ймовірність зустрічі із Зеленським говорить у штабі іншої кандидатки на посаду президента Сполучених Штатів - віцепрезидентки Сполучених Штатів Америки Камали Гарріс

Зміст

Таким чином можна говорити про те, що під час свого перебування у Сполучених Штатах президент України зустрінеться не тільки із чинним президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, але і з обома претендентами на найвищу посаду у Сполучених Штатах. Чому це є дійсно дуже важливим? 

Президент Зеленський говорить, що хотів би продемонструвати й Байдену, і Трампу, і Гарріс свій план перемоги, над яким продовжують працювати в офісі очільника української держави. Однак питання, звичайно, не в цьому документі, а саме в безпосередніх контактах Володимира Зеленського із чинним президентом Сполучених Штатів та із кандидатами на президентську посаду. 

Імовірно, Зеленський буде демонструвати й Байдену, і Гарріс, і Трампу один і той самий документ, однак ставлення до того, як буде розвиватися найближчими роками війна Росії проти України, у цих трьох політиків може бути все ж таки різним. 

Для президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена важливо усвідомити, що він може зробити в напрямку допомоги Україні у її протистоянні з Російською Федерацію в останні місяці свого президентства. А от для того, хто готується стати президентом Сполучених Штатів, питання російсько-української війни - це питання його каденції, питання того, як розвиватиметься цей конфлікт найближчим часом, і чи не доведеться новому американському президентові передавати рішення цього конфлікту своєму спадкоємцю, переможцю на виборах президента Сполучених Штатів у 2028 році. 

Таким чином для того, щоб так не відбулося, для того, щоб розв'язання питання російсько-української війни було пов'язано із каденцію 2024-2028 років принаймні, коли говорити про виборчий період, тому що ми розуміємо, що каденція - це 2025-2030 роки нашого сторіччя, треба серйозно обговорити із тими, хто бажає очолити Сполучені Штати, їхнє бачення того, як розвиватимуться події надалі, а не тільки й навіть не стільки бачення українського президента, тому що саме Україна залежить від воєнної та фінансової допомоги Сполучених Штатів, усього цивілізованого світу, а не навпаки. 

Звісно, у Володимира Зеленського можуть бути свої пропозиції, своє бачення, але українському очільнику важливо зрозуміти, як бачать подальший розвиток подій на російсько-українському фронті, у російсько-українському протистоянні, яке продовжиться, навіть, якщо уявити собі теоретично можливість закінчення війни, у протистоянні Росії з усім цивілізованим світом, і Камала Гарріс, і Дональд Трамп. 

Ми часто говоримо, що Камала Гарріс продовжить політику Джозефа Байдена щодо допомоги України. Звичайно, це не викликає жодних сумнівів. Однак, як відомо, диявол, він завжди ховається у деталях. Яким буде конгрес, якщо Камала Гарріс очолить Сполучені Штати, і як вона буде працювати із цим конгресом, з якою більшістю їй доведеться працювати? Як вона вбачає темпи подальшої допомоги Сполучених Штатів Україні після своєї перемоги на виборах? Чи допускає вона замороження конфлікту і як, навіть якщо допускає, забезпечити замороження конфлікту в умовах, коли російський очільник Володимир Путін тяжіє до багаторічної війни на виснаження сусідньої йому держави? 
З Дональдом Трампом ще важче. У штабі колишнього очільника Сполучених Штатів вже висловлювалися різні погляди щодо закінчення російсько-української війни. Сам Трамп неодноразово висловлював різні погляди. Однак, якщо побачити мейнстрим і того, що говорив сам, колишній президент Сполучених Штатів, і того, що говорять дійсно близькі до нього люди, такі як син американського експрезидента Дональд Трамп-молодший, який нещодавно поділився своїми думками з виданням The Hill або кандидат на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венс. 

Очевидно, що у Вашингтоні Трампа будуть бачити закінчення російсько-української війни не у зустрічах із Володимиром Зеленським, а у прямих перемовинах президента Сполучених Штатів із президентом Російської Федерації, і будуть вважати, що Україна має погодитися із тими рішеннями, які будуть ухвалені Трампом і Путіним, що далеко від реальності вже тому, що Україна не є сателітом Сполучених Штатів і українське суспільство навряд чи погодиться на принизливі умови, навіть призупинення російсько-української війни. 

Але найголовніше навіть не в цьому, в тому, що Володимир Путін ніколи не погодиться на такі умови миру, які б не перетворювали Російську Федерацію на геополітичного конкурента Сполучених Штатів, якраз те, чому Дональд Трамп хотів би запобігти. Бо в його ідеях Росія, яка буде партнером Сполучених Штатів у протистоянні останніх із Китайською Народною Республікою, що також є абсолютною утопією, а Росію, яка буде не тільки союзником Китаю, але й геополітичним лідером Європи, про що мріє Путін, і буде разом із Китаєм послаблювати вплив Сполучених Штатів і "вичавлювати" їх з будь-яких позицій у світовій політиці т світовій економіці, - така Росія Дональду Трампу абсолютно не потрібна. 

А такі Сполучені Штати, які Дональд Трамп хотів би зробити за його власною фразеологією знову великими, вони абсолютно не потрібні Володимиру Путіну. І тому будь-які домовленості між Трампом і Путіним виглядають абсолютною стовідсотковою утопією. Але тут виникає питання, чи зможе це пояснити Трампу Зеленський, і як буде діяти Дональд Трамп, якщо він стане президентом Сполучених Штатів і усвідомить, що Володимиру Путіну на нього, з його утопічними ідеями, з його сином, з його оточенням просто начхати. Ось так начхати, як вміє начхати президент Російської Федерації, не замислюючись про наслідки. 

Чи призведе це до конфлікту між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, тобто до справжньої Третьої світової війни із застосуванням ядерної зброї обома державами над потугами сучасного світу? Або Дональд Трамп вирішив, що йому краще вмити руки, так би мовити, і обмежитися виключно спостереженням за ситуацією у Латинській Америці й Азійсько-Тихоокеанському регіоні, погоджуючись із гегемонією диктатур в усьому іншому світі? Ми про це не знаємо. Якщо Трамп стане президентом США, тоді дізнаємось. Однак вже зараз президенту Зеленському потрібно переконувати експрезидента Трампа у хибності його підходів і намагатися усвідомити, що готує для подальших дій в Україні та протистоянні з Російською Федерацією Камала Гарріс. 

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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Теги:
Статті
Новини
Світ
політика
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
Камала Гарріс
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