Те, що було продемонстроване вчора у Білому Домі (зокрема, трансатлантична єдність і наочні пояснення суті цієї абсолютно світоглядної битви) потрібно було організовувати рік тому. Так, саме це, а не міфічні саміти миру. Шкода, що і ми, і цивілізований світ доходить до якихось висновків лише тоді, коли десять раз наступить на одні й ті ж граблі. Я списую це на надто невелике коло носіїв інституційної пам'яті, які можуть доступно донести позицію своїм урядам (і нашому теж). Багато з того, що ми спостерігаємо зараз, за класиком, "це ж вже було".