OPINION

Трансатлантична єдність, а не міфічні саміти миру

Віктор Шлінчак
20 серпня, 2025 середа
08:01
Погляд

Переходимо до нового етапу. Який дійсно може бути не тільки в цій війні, а взагалі — в глобальних розкладах, — визначальним

Закінчить війну шість речей: 

  • Тотальні санкції для Росії (а не те, що тонким шаром розмазувалось усі ці роки з 2014-го). 
  • Тотальне доозброєння того, що нам не вистачає на лінії фронту. 
  • Тотальне фінансове забезпечення, щоб ми змогли цю зброю купувати в тих об'ємах, які потребує фронт. 
  • Новітня (експериментальна зброя) і інструктори, які можуть нам допомогти з нею вправитись. 

Від нас: 

  • Організаційна спроможність ефективного використання цих ресурсів і зброї.
  • Організаційна спроможність утримувати в тонусі та мотивувати суспільство.
  • Операційна спроможність не робити дурниць на внутрішньополітичному трекові (на кшталт історії з НАБУ і САП) та пересікання усіх процесів, які дозволяють заробляти на крові. 

І в першому, і в другому випадку потрібно мати політичну волю та розуміння не хибних, а реалістичних наслідків, якщо цього не відбудеться протягом найближчих пів року. 

Роботи тут дуже багато. І вона, в першу чергу, лежить у зоні відповідальності тих, хто ухвалює рішення і слідкує за часом. 

Те, що було продемонстроване вчора у Білому Домі (зокрема, трансатлантична єдність і наочні пояснення суті цієї абсолютно світоглядної битви) потрібно було організовувати рік тому. Так, саме це, а не міфічні саміти миру. Шкода, що і ми, і цивілізований світ доходить до якихось висновків лише тоді, коли десять раз наступить на одні й ті ж граблі. Я списую це на надто невелике коло носіїв інституційної пам'яті, які можуть доступно донести позицію своїм урядам (і нашому теж). Багато з того, що ми спостерігаємо зараз, за класиком, "це ж вже було". 

Переходимо до нового етапу.  Який дійсно може бути не тільки в цій війні, а взагалі — в глобальних розкладах, — визначальним.

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

