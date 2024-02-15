Він відомий тим, що зупинив російську армію на початку вторгнення і відкинув від Києва, Харкова, звільнив Херсон.

Вона відома тим, що звинуватила його в алкоголізмі, й гавкала на бойового генерала весь час, поки Офіс медійно готував відставку популярного головнокомандувача.

В результаті, попри підтримку майже всіх громадян України, він звільнений з посади та відправлений не зрозуміло куди.

Вона, попри небажання колег, навіть з власної партії, працювати з нею в комітеті з нацбезпеки, розвідки та оборони, залишається на посаді та пише в соцмережах, що вирахує всіх критиків по IP.

У мене була дискусія з приятелем про владу. Він вважає, що критикувати не можна, бо розбрат і Путін нападе.

А мені здається, що чим більше Україна звільняє таких людей, як Залужний, Наєв, Забродський і чим більше висуває на високі пости таких, як Безугла, Татаров, Шурма, Гетманцев, тим сильніше ми, як країна перетворюємося на Росію.

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Ми вже майже такі, як вони. В нас є Найвеличніший лідер сучасності й немає парламентаризму. В нас спецслужби слідкують за журналістами, а політичних опонентів переслідують за справами 10-річної давнини. Генералів ми звільняємо, бо вони надто популярні, а свого Жириновського завели, бо вона робить все, що скажуть в Офісі.

Єдине, чим ми досі відрізняємося від Росії – ми досі дозволяємо собі мати власну думку і не боїмося її висловлювати.

На мою думку, ми не зможемо виграти війну, якщо послухаємо спікерів Офісу і перестанемо реагувати на недолугі дії чи бездіяльність влади.

Будь-який, найкращий, правитель стає неефективним, коли його не критикують і він вважає себе найрозумнішим. Бо завищена самооцінка і відірваність від реальності приводить до дуже поганих управлінських рішень. Саме тому диктатури програють демократіям. Саме тому ми маємо залишитися демократією з плюралізмом думок і конкуренцією ідей, щоб мати шанс перемогти сильнішого, але тупішого, відірваного від реальності Путіна.

Це наш вибір, кого цінувати: Залужного, бо він вміє перемагати, чи Мар'яну, бо це стабільність і єдність. Я обираю Залужного. А ви?

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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