У Росії не валитимуть режим через відсутність світла
Скажу непопулярне: блекаути в Росії — це військовий популізм. Не певен, чи на нього варто витрачати такі обмежені ресурси
Поясню свою точку зору. По-перше, знищення невеликої кількості росіян чи завдання великій кількості помірних неприємностей лише робило їх згуртованішими навколо вождя — і нічого більше. Згадайте, як ФСБ свого часу підривало житлові будинки саме з цією метою.
Блекаути для них тільки полегшать рішення про початок трохи більш примусової мобілізації. Ніхто не буде скидати режим через відсутність світла. Це дозволить реалізувати запит на невелику справедливість, але ніяк — на перемогу. Це не спрацювало з нами, не спрацює й з ними.
По-друге — обмеженість ресурсів. Наша здатність знищувати цілі на території ворога обмежена бюджетом на війну. Кожне "так" далекобійному дрону — це "ні" сотням FPV-шок. Ми не можемо зараз робити "і — і", лише "або — або".
По-третє: там точно є пріоритетніші цілі, ніж трансформатори.
Ну, і найголовніше: медійно прикривати не найприємніший кінець оборони Покровська й Мирнограда шляхом неефективних витрат ресурсів — це популізм. Політичний популізм привів нас туди, де ми є зараз. Не впевнений, що військовий популізм веде кудись краще.
P.S. Єдина конфігурація, яка, на мою думку, може мати сенс — це забезпечення вимерзання цілих міст. Але для цього потрібно зима і значно холодніша погода. Гуманітарна катастрофа на кілька мільйонів людей точно змусить їх зануритися у внутрішні проблеми. Але не певен, що це не призведе до ще більшої їх згуртованості та готовності воювати з нами далі. Тому вважаю, що ми маємо і далі знищувати їхню економіку та ВПК, і берегти кожного свого солдата. Бо ця війна на роки, й ми маємо закінчитися хоча б на день пізніше ніж вони.
Про автора. Віталій Дейнега, колишній заступник міністра оборони, засновник фонду "Повернись живим"
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
