Поясню свою точку зору. По-перше, знищення невеликої кількості росіян чи завдання великій кількості помірних неприємностей лише робило їх згуртованішими навколо вождя — і нічого більше. Згадайте, як ФСБ свого часу підривало житлові будинки саме з цією метою. Блекаути для них тільки полегшать рішення про початок трохи більш примусової мобілізації. Ніхто не буде скидати режим через відсутність світла. Це дозволить реалізувати запит на невелику справедливість, але ніяк — на перемогу. Це не спрацювало з нами, не спрацює й з ними.

По-друге — обмеженість ресурсів. Наша здатність знищувати цілі на території ворога обмежена бюджетом на війну. Кожне "так" далекобійному дрону — це "ні" сотням FPV-шок. Ми не можемо зараз робити "і — і", лише "або — або". По-третє: там точно є пріоритетніші цілі, ніж трансформатори. Читайте також: Навіщо Путін бреше про оточення в Купʼянську і Покровську?

Ну, і найголовніше: медійно прикривати не найприємніший кінець оборони Покровська й Мирнограда шляхом неефективних витрат ресурсів — це популізм. Політичний популізм привів нас туди, де ми є зараз. Не впевнений, що військовий популізм веде кудись краще.