Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
У Росії не валитимуть режим через відсутність світла
OPINION

У Росії не валитимуть режим через відсутність світла

Віталій Дейнега
3 листопада, 2025 понедiлок
08:01
Погляд

Скажу непопулярне: блекаути в Росії — це військовий популізм. Не певен, чи на нього варто витрачати такі обмежені ресурси

Зміст

Поясню свою точку зору. По-перше, знищення невеликої кількості росіян чи завдання великій кількості помірних неприємностей лише робило їх згуртованішими навколо вождя — і нічого більше. Згадайте, як ФСБ свого часу підривало житлові будинки саме з цією метою. 

Блекаути для них тільки полегшать рішення про початок трохи більш примусової мобілізації. Ніхто не буде скидати режим через відсутність світла. Це дозволить реалізувати запит на невелику справедливість, але ніяк — на перемогу. Це не спрацювало з нами, не спрацює й з ними.

По-друге — обмеженість ресурсів. Наша здатність знищувати цілі на території ворога обмежена бюджетом на війну. Кожне "так" далекобійному дрону — це "ні" сотням FPV-шок. Ми не можемо зараз робити "і — і", лише "або — або". 

По-третє: там точно є пріоритетніші цілі, ніж трансформатори.

Читайте також: Навіщо Путін бреше про оточення в Купʼянську і Покровську?

Ну, і найголовніше: медійно прикривати не найприємніший кінець оборони Покровська й Мирнограда шляхом неефективних витрат ресурсів — це популізм. Політичний популізм привів нас туди, де ми є зараз. Не впевнений, що військовий популізм веде кудись краще.

P.S. Єдина конфігурація, яка, на мою думку, може мати сенс — це забезпечення вимерзання цілих міст. Але для цього потрібно зима і значно холодніша погода. Гуманітарна катастрофа на кілька мільйонів людей точно змусить їх зануритися у внутрішні проблеми. Але не певен, що це не призведе до ще більшої їх згуртованості та готовності воювати з нами далі. Тому вважаю, що ми маємо і далі знищувати їхню економіку та ВПК, і берегти кожного свого солдата. Бо ця війна на роки, й ми маємо закінчитися хоча б на день пізніше ніж вони.

Джерело

Про автора. Віталій Дейнега, колишній заступник міністра оборони, засновник фонду "Повернись живим"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
мобілізація
Війна з Росією
безпілотник
ракетний удар
блекаут
Енергетика
Читайте також:
Путін в Кремлі
Автор Євген Козярін
31 жовтня, 2025 п'ятниця
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Адріана Муллаянова
2 листопада, 2025 неділя
"Планують мобілізувати 50–100 тис. чоловіків": РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій
Автор Віталій Бесараб
1 листопада, 2025 субота
ЄС опинився в ситуації, коли вони не здатні до розширення, - аналітикиня Депутат
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
3 листопада
09:00
Оновлено
землетрус
На півночі Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 6,3: щонайменше 20 людей загинуло
08:58
Ексклюзив
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
У Покровську ситуація надкритична, зайшла купа ворожих ДРГ, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
08:58
Наслідки удару РФ по Харкову
Росіяни 2 листопада вдарили трьома КАБами по Харкову
08:50
Оновлено
Наслідки атаки РФ, Миколаїв
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Сумщині загинула людина, на Миколаївщині - пошкодження енергоінфраструктури
08:29
Дональд Трамп
"РФ випробовує, Китай випробовує, але вони про це не говорять": Трамп заявив, що США не хочуть бути єдиними, хто не проводить випробування ядерної зброї
08:22
Генштаб, ЗСУ, фронт
За добу на фронті зафіксували 162 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 68 атак
08:00
Дональд Трамп
США наразі не розглядають передачу Україні ракет Tomahawk, - Трамп
07:50
Ексклюзив
Україна є світом людей дії, - волонтерка з Польщі Зах
07:03
На фото втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 45 артсистем та 1160 військових
06:52
Адмірал Драгоне
Будемо підтримувати Україну до того дня, коли настане мир, - голова військового комітету НАТО Драгоне
00:25
пістолет
У Мексиці вбили мера, який виступав за боротьбу з наркокартелями
2025, неділя
2 листопада
23:56
україна Сербія війна з Росією світ суспільство
"Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція". Вучич пропонує ЄС військову продукцію Сербії й не заперечує, якщо вона йтиме до України
23:30
Ексклюзив
Тарас Кремінь
Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, випускники шкіл залишаться двомовними, - Кремінь
23:13
Віктор Трегубов
Сили оборони зупинили наступ РФ у Куп’янську потужними ударами
22:38
Чеські військові
Чехія планує рекордне поповнення армії: у 2026 році залучать понад 2 тисяч нових військових
22:18
Ексклюзив
В оригіналі Європейської хартії регіональних і міноритарних мов російська не згадувалася і захисту не потребувала, - Кремінь
21:53
лампочка
Світло буде не всюди: для кого й коли 3 листопада можливі відключення
21:41
Сергій "Африка" Матіясевич
Підкорив Кіліманджаро, вивчав старіння в Інституті герантології: на столичній Оболоні провели в останню путь воїна-добровольця Сергія Матіясевича, що воював з 24 лютого 2022 року
21:20
Ексклюзив
Україна Польща
Поляки завжди намагатимуться допомогти Україні, - волонтерка з Польщі
21:10
Спецназ прикордонників знищив на Донеччині ворожу групу з паспортами РФ та Білорусі
Спецназ прикордонників знищив на Донеччині ворожу групу з паспортами РФ та Білорусі
20:59
Ексклюзив
Олександр Краєв
Виведення військ США зі східного флангу НАТО - це не підігрування агресору, - експерт-міжнародник Краєв
20:35
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Тільки тиск та висока ціна зможуть змінювати позицію Китаю щодо РФ, - експертка з питань Східної Азії
20:32
Двоповерховий автобус маршруту №57 (Київ)
У Києві на маршрут вийшов вже третій двоповерховий автобус
20:05
OPINION
Про збиті пріоритети: Українська армія — це не про заробітки
20:04
Оновлено
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
"Шахтар" узяв реванш над "Динамо": розклад і результати матчів 11-го туру УПЛ
19:45
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
Я ставлюся до волонтерства як до роботи, - волонтерка з Польщі
19:27
Реклама кінофестивалю "Молодість" (Київ, 2025 рік)
Переможцем 54-го кінофестивалю "Молодість" став дебютний фільм Юрія Дуная "Втомлені": про що він
19:00
Інтерв’ю
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Єврокомісар з питань безпеки та космосу Кубілюс: Для Європи надзвичайно важливо мати українські оборонні спроможності
18:23
Оновлено
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Планують мобілізувати 50–100 тис. чоловіків": РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій
18:01
OPINION
У нас важливіше бути хорошою людиною, і знати, для кого саме бути хорошим
17:55
Зохран Мамдані зі своїми виборцями
Післязавтра на виборах мера Нью-Йорка здатен перемогти соціаліст-мусульманин з червоною зіркою Зохран Мамдані, - опитування
17:30
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Вірогідність якогось етапу часткової мобілізації у РФ дуже висока, - Фейгін
17:15
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
Моєю мрією є поліпшення польсько-українських відносин, - волонтерка з Польщі
16:50
Володимир Зеленський
Завдяки Німеччині ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій ППО, - Зеленський
16:50
вибух, ракетна атака
Внаслідок комбінованого удару РФ по Дніпровщині є загиблі та поранені серед військових, розпочато розслідування, - Угруповання військ "Схід"
16:04
Рустем Умєров
Командири ще два роки тому переконували Умєрова створити "Лінію Дронів", розмова тривала півночі, - Шабунін
16:03
OPINION
Коли Трамп перестане бачити в очах Путіна "бажання миру", а побачить "бажання війни"?
15:44
Піт Геґсет
США та Китай планують створити канали зв’язку між військовими
15:08
Оновлено
У Туапсе атаковано нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі (2 листопада 2025 року)
У Туапсе ЗСУ атакували нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі: загорівся танкер
15:05
Ексклюзив
Хрещатик
В Києві 1000 будинків скористались програмою компенсацій за альтернативні джерела енергії, - радник заступника голови КМДА Тихонов
Більше новин
