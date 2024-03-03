У сучасному світі досить багато чемберленів і деладьє...
Минулого року, перебуваючи у стані невиправданої ейфорії, інколи звучали розмови про те, у якій фазі війни ми зараз перебуваємо, проводячи паралелі з Другою світовою
Хтось казав, що це вже 1943, інші говорили про 1944 чи навіть 1945 роки…
Виглядає усе насправді, що ми десь у ранньому періоді 1938 року. Попереду ще можна чекати і "Мюнхенської змови", і усього іншого, що було після неї.
У сучасному світі досить багато чемберленів і деладьє, а от черчиллів на відповідних посадах поки не видно. Мова, як ви розумієте, не лише про нас, а про загрозу глобального масштабу. Їй, звичайно ж, ще можна запобігти. Але з кожним днем це буде зробити складніше.
Можливо, про таке не варто говорити публічно. Можливо. Але гору взяла інша логіка: мовчати означає не готуватися. Час готуватися, і не лише українцям.
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Чи піде усе саме за таким сценарієм? Не обовʼязково.
При тому всьому, що путінська Росія в чомусь схожа на нацистську Німеччину, Росія за рівнем своєї організації та внутрішньої міцності ніколи Третім Рейхом не була, не є і не стане. Московська держава — крихке, різнобарвне, низькотехнологічне утворення з величезною купою суперечностей у своїй основі. Її кріплять лише успіхи зовнішньої експансії. Як тільки їх не буде, почнуться серйозні проблеми всередині. Китай, як вже писав недавно, буде діяти відповідно до рівня неготовності США і НАТО. І тільки так. Вони ще приглядаються.
Світ ще можна врятувати. Українці показують приклад. Але навіть ми не використовуємо усі слабкі місця противника. Не кажучи про наших західних союзників. Ще є час. Поки ще є.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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