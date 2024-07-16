У ЗМІ – дедалі більше інформації про те, що Угорщина збільшує кількість військових підрозділів в прикордонних з Україною регіонах.

Паралельно — нарощуються масштаби військових навчань. В тому числі — із залученням резервістів місцевих ТрО. Останнє з них – поблизу міста Надьканіжа, де розташований 5 полк ТрО. Різко підвищилась активність навчань і на полігоні Баконь.

В країні налагоджується випуск новітньої зброї, в тому числі — сучасних танків та іншої бронетехніки. Триває переозброєння армії, укладаються контракти на закупівлю військової техніки. В тому числі — тактичних транспортних військових гвинтокрилів Airbus Helicopters H225M.

Важливо розуміти, що Угорщина не узгоджує такі дії ані з НАТО, ані з Євросоюзом. При тому, що має повноправне членство в обох організаціях. За ідеєю, таке членство має нести за собою не тільки права і можливості, а й серйозну відповідальність за самочинні дії. Втім, на поточний момент Євросоюз і НАТО зберігають насторожену мовчанку і вичікують подальших дій свого "партнера".

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У сухому залишку з боку Угорщини отримуємо цілеспрямоване блокування будь-якої допомоги Україні, дружбу з Росією та Китаєм, а також просування ідеї "припинення вогню" за сценарієм Кремля.

Враховуючи, що нинішні лідери країни навіть не приховують територіальних зазіхань щодо України, все це може бут як провокацією, так і безпосередньою демонстрацією сили.

Зрозуміло, що Угорщина таки змінює свій зовнішньополітичний вектор. Тим більше, що Віктор Орбан неодноразово висловлювався в тому сенсі, що Китай наздоганяє США за економічною та військовою потугою. І саме Китай, мовляв, стане наступним світовим лідером.

Але наразі важко спрогнозувати, наскільки далеко здатен завести свою країну прем’єр-міністр Угорщини, який відкрито говорить про власне захоплення одіозними лідерами світу, схильними до диктатури.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Єгор Чечеринда, офіцер ЗСУ, журналіст, телеведучий

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