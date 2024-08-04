Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Україна мусить закрити повітряний простір над Москвою
OPINION

Україна мусить закрити повітряний простір над Москвою

Віктор Каспрук
4 серпня, 2024 неділя
08:03
Погляд Віктор Каспрук

У Росії мусить не бути жодного місця, де відплата за скоєні в Україні злочини не досягала московитів

Зміст

Жителі Москви постійно почувають себе так, ніби війна Путіна в Україні їх зовсім не стосується. Атак дронів на Москву зараз не спостерігається, а московити вже звикли, що за черговий напад на Київ до них не долітає жодної відповіді. Проте атакування Москви не може бути марним, оскільки збитки обчислюються не тільки величиною заподіяної ворогу шкоди, а й тим, що ніде в Російській Федерації російські окупанти не мусять відчувати себе захищеними.

Майже два з половиною роки триває Велика російсько-українська війна. У перший її день, 24 лютого 2022 року, російський диктатор Путін заявив, що він закриває повітряний простір над Україною для цивільної авіації.  Майже два з половиною роки всі українські цивільні аеродроми, включно з київськими Борисполем і Жулянами, не функціонують. А українці, щоб здійснити польоти до інших країн, вимушені спочатку добиратися до Варшави, Бухареста, Братислави, Праги, чи Будапешта.

Водночас всі московські аеропорти – Внуково, Шереметьєво, Домодєдово працюють в штатному режимі. Немов ніякої війни для Російської Федерації немає. Весь час до Москви приїздять президенти та делегації з африканських держав, країн третього світу, а іноді, щоб отримати чергові інструкції від свого політичного патрона Путіна, і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Часто з цих же аеропортів сам Путін вирушає до тих країн, де його ще можуть приймати.

Читайте також: Найкритичніший момент російсько-української війни

Подібна ситуація є аномальною. Путінські друзі, представники умовної країни Тумбо-Юмбо, спокійно долітають до Москви, не відчуваючи при цьому жодних перешкод. А лідери дружніх до України держав, змушені потягами годинами добиратися  до Києва.

Очевидно, що якби зараз в Україні вирішили змінити цю ситуацію і відкрити для польотів аеропорти, скажімо, в Ужгороді або Мукачево, то Путін відразу ж порушив свою обіцянку, дану угорському прем’єру Віктору Орбану, не чіпати Закарпаття, яке він гарантував йому як приз за підтримку Росії. 

За ситуації, котра об’єктивно складається, потрібно діяти симетрично, і закрити повітряний простір над Москвою. Про що диктатора Путіна потрібно повідомити. Що з такого то числа липня місяця 2024 року всі рейси  будь-яких літаків в московських аеропортах Внуково, Шереметьєво і Домодєдово починають перебувати в зоні потенційних ризиків. І тому ні жителям Російської Федерації, ні громадянам держав третього світу й Африки не рекомендується користуватися московськими аеропортами.

Хоча Україна, на відміну від Росії, не є терористичною державою, але під час війни вона має повне право знищувати інфраструктуру у всіх аеропортах ворога. Щоб нарешті й самі жителі столиці ворожої держави Москви на собі змогли відчути, що незаконна війна Росії в Україні стосується і їх самих.

А тим московцям, яким так хочеться відпочити в Туреччині, Єгипті, на Кіпрі, чи ще деінде, потрібно буде потягами добиратися до Саратова, Самари або Мурманська. Щоб потім уже звідти вилетіти кудись у теплі краї на відпочинок.

Такий підхід абсолютно відповідний ситуації, яка складається під час російсько-української війни. І він би змінив стан речей, коли мільйони росіян, у той час, як російські ракети та дрони вбивають українців, мають змогу комфортно відпочивати на пляжах тих держав, які ще надають їм доступ до своїх територій.

Зрозуміло, що найкраще в Росії ППО прикриває  Москву і Московську область. І тому українські дрони не здатні повністю зупинити діяльність московських аеропортів. Але дезорганізувати їхню роботу та призвести до критичної затримки рейсів і зриву вчасних відльотів з московських льоновищ, – є цілком реальним завданням.

Читайте також: Російська Федерація не має жодних шансів уціліти

Один єдиний безпілотник в небі над Москвою здатен призвести до істотного обмеження прильотів і вильотів з московських аеропортів Внуково, Шереметьєво і Домодєдово. Московити змушені будуть вживати додаткових заходів безпеки польотів, і цим виходити з зони комфорту, в якій вони перебували від початку війни.

Відсутність присутності українських безпілотних літальних апаратів у Москві розслабляє вороже керівництво, і воно думає, що столиця новітньої Російської імперії стала назавжди недоторканою. Атаки безпілотників на московські аеропорти мають щодня тривожити Кремль. А російсько-українська війна мусить взагалі суттєво скоротити все авіасполучення всередині Російської Федерації.

Варто пригадати, що у 2023 році дрони змогли 18, 20, 21, 22 серпня призвести до переривання щонайменше 90 комерційних рейсів. І в кожному випадку путінська влада змушена була закривати свій повітряний простір на декілька годин.

А ті рейси, котрі постраждали від вимушеного закриття повітряного простору, перенаправили в альтернативні пункти призначення, серед яких були Нижній Новгород, Санкт-Петербург і Мінськ у Білорусі.

Україна мусить закрити повітряний простір над Москвою. В Росії не має бути жодного місця, де відплата за скоєні в Україні злочини не досягне московитів. Це питання принципове, і його необхідно враховувати приймаючи стратегічні рішення під час російсько-української війни.

Джерело

Про автора. Віктор Каспрук, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
Війна з Росією
безпілотник
зброя для України
Авіація
Читайте також:
Tomahawk
Автор Роман Яворський
1 серпня, 2024 четвер
Вразять будь-яку ціль на земній кулі: що таке ракети Tomahawk і чому їх так злякався Путін 
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
Угорщина запевнила ЄС, що "миротворчу місію" щодо України закінчено, - El Pais
На фото: Андрій Данилко
Автор Дар'я Тарасова
30 липня, 2024 вiвторок
"Воно не перекладається": Данилко порадив не приходити на його концерти людям, яких обурює російська
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
4 серпня
09:23
Наслідки обстрілу
Росіяни вночі обстріляли залізничну інфраструктуру на Полтавщині: є пошкодження
09:14
Кім Чен Ин
КНДР відмовилася від допомоги Сеула і Москви щодо подолання наслідків масштабних повеней
08:53
Донецька область, стела
Окупанти за добу вбили на Донеччині цивільного і ще 4 поранили
08:44
Минулої доби на фронті відбулося 140 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку, росіяни активні в районах Торецька та Куп’янська
08:37
З початку повномасштабної війни Повітряні сили знищили понад 8 тис. цілей окупантів
08:13
російський мінометний обстріл
Росіяни обстріляли з мінометів Очаків: поранено цивільну жінку
07:59
втрати окупантів
Армія РФ за добу на фронті втратила 5 танків, 59 артсистем і понад 1100 військових
07:43
ISW пояснив, про що свідчить бажання Путіна передати зброю хуситам
07:28
Джо Байден
Байден висловив сподівання, що Іран відмовиться від помсти Ізраїлю
07:17
сили ППО
Сили ППО за ніч знищили усі 5 "шахедів", якими росіяни атакували Україну
07:15
Анонс
Ярослава Магучіх, стрибки у висоту, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 4 серпня. Розклад
2024, субота
3 серпня
23:52
Інфографіка
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, Збірна України з фехтування на шаблях, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 8-го дня змагань
23:44
Війна з Росією, ЗСУ, військові
На фронті 3 серпня відбулось понад 100 зіткнень. Третина на Покровському напрямку
23:08
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, Збірна України з фехтування на шаблях, Олімпіада-2024
Україна і на Олімпійських іграх, і в такий час уміє надихати: Зеленський відреагував на тріумф фехтувальниць у Парижі
22:45
Оновлено
Марина Бех-Романчук, потрійний стрибок
Олімпіада-2024: Бех-Романчук провалила фінал потрійного стрибка
22:14
Оновлено
Червоний Хрест
Лубінець повідомив про розчленування українського полоненого росіянами: почато розслідування
22:05
Ольга Харлан, фехтування, Олімпіада-2024
Харлан стала найуспішнішою представницею України в історії Олімпійських ігор
22:00
Оновлено
Ємен, хусити
Єменські хусити отримали від РФ не озброєння, а консультантів з ГРУ, - ЗМІ
21:46
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, Збірна України з фехтування на шаблях
Україна здобула у фехтуванні перше золото Олімпіади-2024
21:45
Оновлено
вибух
На Херсонщині росіяни скинули з дронів вибухівки на цивільних: серед поранених є 12-річний хлопчик
21:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Російські звільнені опозиціонери не дуже розуміють країну, в якій живуть, - Портников
21:25
У Криму залишилось 5 військових аеродромів, два з яких вже без літаків, - речник ВМС Плетенчук
20:59
Володимир Зеленський
Яскравий приклад втручання РФ у справи інших країн: Зеленський прокоментував присутність вагнерівців у Венесуелі
20:51
Артем Довбик, "Рома"
Довбик зіграв перший матч за "Рому"
20:47
Ексклюзив
Іран
"Іранці можуть бути зухвалими і доволі непростими": експерт-міжнародник Семиволос про ймовірну велику війну на Близькому Сході
20:31
військовий, ТЦК
У ТЦК пояснили, чи потрібно військовозобов'язаним повідомляти про одруження та народження дітей
20:30
Понад 69 тис. вступників на бакалаврат отримали рекомендації на бюджет, - МОН
20:10
Оновлено
Шахтар, Кевін і Георгій Судаков, УПЛ
"Кривбас" переміг "Чорноморець, а "Карпати" зіграли в нічию з "Вересом". Результати й розклад 1-го туру УПЛ
20:05
OPINION
Лєна Чиченіна
Що обговорюють українці у соцмережах?
20:02
Україна евакуювала 30 жінок та дітей з небезпечних районів Лівану
19:59
Ексклюзив
Камала Гарріс
Зростаючий рейтинг Гарріс вказує на те, що в США є запит на молоде лідерство, - експерт-міжнародник Краєв
19:40
Киргизстан
Віцепрем'єр Киргизстану погрожує виходом з Євразійського союзу, якщо РФ погіршить становище трудових мігрантів
19:39
Зенитно-ракетный комплекс С-300В4
Бійці ССО знищили розрахунок С-300 у Бердянську, - ЗМІ
19:30
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра
Меншість, яка підтримує Московський патріархат, вважає, що зв’язки ще знадобляться: нардеп Павленко про зволікання "слуг" із законом про заборону УПЦ МП
19:24
Оновлено
Дональд Трамп
Штаби Трампа та Гарріс не можуть узгодити дату та місце теледебатів
19:00
Ексклюзив
В чому унікальність найсучасніших ракет до F-16, які Україна отримає від ЄС: пояснює майор запасу НГУ Гетьман
18:53
Генерал-лейтенант Росгвардії Володимир Спиридонов
СБУ оголосила підозру генералу Росгвардії Спиридонову, що займався окупацією Херсонщини
18:38
Аналітика
Артем Довбик, "Рома"
Перший український гладіатор. Що чекає на Артема Довбика у "Ромі"
18:30
Партнерський матеріал
Відбудова України: як відбувається відновлення деокупованих міст Київщини
18:05
OPINION
Валерій Чалий
Вони ніколи не пристануть на українські національні інтереси...
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV