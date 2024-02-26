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OPINION

Українські втрати. Час грає на Росію

Ірина Геращенко
26 лютого, 2024 понедiлок
08:04
Погляд Ірина Геращенко

Президент Зеленський вперше озвучив втрати військових за два роки повномасштабного вторгнення. За його словами, загинула 31 тисяча військових

Ми не знаємо точну кількість зниклих безвісти, на жаль, серед них є не лише ті, кого ворог утримує в полоні й не інформує про місце утримання, але й загиблі…

Ми не знаємо кількість цивільних загиблих, боюся, цифра шокова, бо тільки в Маріуполі росіяни вбили десятки тисяч мирних мешканців.

На жаль, час грає на Росію. Путін не буде рахуватися з людським ресурсом, він готовий кинути на смерть десятки тисяч росіян заради упокорення України.

Тому для України важливо цей час виграти, посилюючи наш ВПК, відмовившись від марафонів, доріг, всього другорядного, і збільшивши виробництво ракет і снарядів.

Нам потрібно посилити перемовини з партнерами щодо збройної підтримки. Позаштатні радники й радниці, які перебрали на себе функції МЗС і заблокували міжпарламентську діяльність ВР, це не зроблять. Бо їх "успіхи" на американському та інших напрямках ми бачимо.

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Вихід для України один. І це не пафосні заходи про мільйон дронів, які вже два роки як обіцяють виготовити.

Час для переформатування більшості та уряду. На професійний, а не запопадливий. Воно так і буде. Але шкода втраченого часу на оце все пафосне і недалеке.

Р. S. Ще президент сказав, що в росіян був план нашого контрнаступу. Як він до них потрапив? Хотілося б знати, бо це держзрада. Й контрнаступ з кожного чайника анонсували не військові й не опозиція, а Арестовичі, Міші й інші чуваки з ОП.

Світла памʼять всім загиблим за Україну. Покарати Росію — місія нашого покоління.

Джерело

Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Ірина Геращенко
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
ЗСУ загиблі
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