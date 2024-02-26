Ми не знаємо точну кількість зниклих безвісти, на жаль, серед них є не лише ті, кого ворог утримує в полоні й не інформує про місце утримання, але й загиблі…

Ми не знаємо кількість цивільних загиблих, боюся, цифра шокова, бо тільки в Маріуполі росіяни вбили десятки тисяч мирних мешканців.

На жаль, час грає на Росію. Путін не буде рахуватися з людським ресурсом, він готовий кинути на смерть десятки тисяч росіян заради упокорення України.

Тому для України важливо цей час виграти, посилюючи наш ВПК, відмовившись від марафонів, доріг, всього другорядного, і збільшивши виробництво ракет і снарядів.

Нам потрібно посилити перемовини з партнерами щодо збройної підтримки. Позаштатні радники й радниці, які перебрали на себе функції МЗС і заблокували міжпарламентську діяльність ВР, це не зроблять. Бо їх "успіхи" на американському та інших напрямках ми бачимо.

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Вихід для України один. І це не пафосні заходи про мільйон дронів, які вже два роки як обіцяють виготовити.

Час для переформатування більшості та уряду. На професійний, а не запопадливий. Воно так і буде. Але шкода втраченого часу на оце все пафосне і недалеке.

Р. S. Ще президент сказав, що в росіян був план нашого контрнаступу. Як він до них потрапив? Хотілося б знати, бо це держзрада. Й контрнаступ з кожного чайника анонсували не військові й не опозиція, а Арестовичі, Міші й інші чуваки з ОП.

Світла памʼять всім загиблим за Україну. Покарати Росію — місія нашого покоління.

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Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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