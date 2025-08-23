Для Москви це ще один аргумент у переговорах. Київ же не очікує швидкого початку діалогу, натомість зосереджується на зміцненні Сил оборони та роботі з союзниками.

Єдині гарантії безпеки – наші Сили оборони та ВПК

Очевидно, що головною гарантією безпеки для України залишаються наші Сили оборони та військово-промисловий комплекс. Водночас стратегічним завданням є диверсифікація виробництв у партнерстві з іноземними компаніями.

Так, Україна запропонувала США масштабну програму з виробництва дронів: план передбачає випуск до 10 мільйонів безпілотників щороку протягом п’яти років. Це амбітна ініціатива, яка після війни може стати основою нової індустрії.

Паралельно Європа взяла на себе фінансове зобов’язання профінансувати закупівлю американської зброї на суму 90 мільярдів доларів. Таким чином Сполучені Штати поступово перекладають частину тягаря забезпечення безпеки на європейських партнерів – і, треба визнати, в Дональда Трампа це виходить ефективніше, ніж у його попередника.

Безпекові угоди – окремий трек

Україна сьогодні має майже три десятки безпекових домовленостей із різними країнами. Вони охоплюють постачання озброєння, навчання військових, співпрацю у сфері ВПК та гарантії боєприпасів.

Наприклад, Велика Британія підписала угоду про 100-річне партнерство з Україною, а Німеччина вже затвердила фінансування військової допомоги до 2029 року на суму понад 11 мільярдів євро, з яких 3 мільярди заплановані на 2025 рік.

Ці угоди – фундаментальні. Вони мають працювати незалежно від того, як розвиватиметься ситуація з можливим перемир’ям.

Українська армія – унікальний фактор стримування

Та є речі, які неможливо прописати жодними угодами. В Європі лише одна армія розуміє, як воювати в сучасній великій війні – має для цього і знання, і необхідний досвід, і бойовий дух. Це українська армія.

Жодна європейська країна не має подібного досвіду протистояння російській військовій машині. Саме тому під лідерством України вже зараз формується новий безпековий союз. І саме Україна здатна забезпечити безпеку на східних флангах НАТО.

Новий союз

Якщо поєднати український досвід і стратегічне бачення з норвезькими ресурсами, фінською рішучістю та шведським військово-промисловим комплексом, ми отримаємо справді непереможний союз.

Це стане надійною гарантією того, що Росія не наважиться атакувати ні Україну, ні країни Балтії, ні Скандинавію.

Україна вже сьогодні показує, що є ключовим гравцем у європейській безпеці. І наше лідерство в цьому процесі – безальтернативне.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.