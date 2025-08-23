Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд В Європі є лише одна армія, яка знає, як воювати – і це українська
OPINION

В Європі є лише одна армія, яка знає, як воювати – і це українська

Сергій Кузан
23 серпня, 2025 субота
16:08
Погляд блог Сергій Кузан

Зустріч Дональда Трампа та Владіміра Путіна на Алясці задала новий тон міжнародній дискусії: тепер західні медіа обговорюють і можливу зустріч президентів України та Росії

Зміст

Для Москви це ще один аргумент у переговорах. Київ же не очікує швидкого початку діалогу, натомість зосереджується на зміцненні Сил оборони та роботі з союзниками.

Єдині гарантії безпеки – наші Сили оборони та ВПК

Очевидно, що головною гарантією безпеки для України залишаються наші Сили оборони та військово-промисловий комплекс. Водночас стратегічним завданням є диверсифікація виробництв у партнерстві з іноземними компаніями.

Так, Україна запропонувала США масштабну програму з виробництва дронів: план передбачає випуск до 10 мільйонів безпілотників щороку протягом п’яти років. Це амбітна ініціатива, яка після війни може стати основою нової індустрії.

Паралельно Європа взяла на себе фінансове зобов’язання профінансувати закупівлю американської зброї на суму 90 мільярдів доларів. Таким чином Сполучені Штати поступово перекладають частину тягаря забезпечення безпеки на європейських партнерів – і, треба визнати, в Дональда Трампа це виходить ефективніше, ніж у його попередника.

Безпекові угоди – окремий трек

Україна сьогодні має майже три десятки безпекових домовленостей із різними країнами. Вони охоплюють постачання озброєння, навчання військових, співпрацю у сфері ВПК та гарантії боєприпасів.

Наприклад, Велика Британія підписала угоду про 100-річне партнерство з Україною, а Німеччина вже затвердила фінансування військової допомоги до 2029 року на суму понад 11 мільярдів євро, з яких 3 мільярди заплановані на 2025 рік.

Ці угоди – фундаментальні. Вони мають працювати незалежно від того, як розвиватиметься ситуація з можливим перемир’ям.

Читайте також: Чи розуміють і поділяють на Заході ту ціну, яку заплатив український народ?

Українська армія – унікальний фактор стримування

Та є речі, які неможливо прописати жодними угодами. В Європі лише одна армія розуміє, як воювати в сучасній великій війні – має для цього і знання, і необхідний досвід,  і бойовий дух. Це українська армія.

Жодна європейська країна не має подібного досвіду протистояння російській військовій машині. Саме тому під лідерством України вже зараз формується новий безпековий союз. І саме Україна здатна забезпечити безпеку на східних флангах НАТО.

Новий союз

Якщо поєднати український досвід і стратегічне бачення з норвезькими ресурсами, фінською рішучістю та шведським військово-промисловим комплексом, ми отримаємо справді непереможний союз. 

Це стане надійною гарантією того, що Росія не наважиться атакувати ні Україну, ні країни Балтії, ні Скандинавію.

Україна вже сьогодні показує, що є ключовим гравцем у європейській безпеці. І наше лідерство в цьому процесі – безальтернативне.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Швеція
Норвегія
Фінляндія
ЗСУ
ВПК
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
зброя для України
Дипломатія
оборона та безпека
Читайте також:
Джозеф Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)
Автор Дмитро Марценишин
20 серпня, 2025 середа
У команді Усика назвали наступного суперника абсолютного чемпіона
Автор Дар'я Тарасова
22 серпня, 2025 п'ятниця
Велика Британія придбає 6 систем ППО, щоб допомогти полегшити доставку військової техніки до України
Автор Марія Науменко
23 серпня, 2025 субота
Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондарь
Київ
+19.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
23 серпня
16:02
Оновлено
Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондарь
15:42
Хмарна погода
Температура повітря спекою не дошкулятиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду на День Незалежності
15:17
На Донеччині загинула 69-річна волонтерка з Великої Британії: її тіло не можуть вивезти із зони бойових дій
15:04
Ексклюзив
Україна українці
Стан українського суспільства зараз – дезорієнтація, - аналітик Бєлєсков
14:35
Майдан Незалежності
На День Незалежності в Києві не працюватиме станція метро "Майдан Незалежності": але лише до обіду
14:03
OPINION
Під гарантіями безпеки можна розуміти все що завгодно
13:49
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський на День Прапора: "Ми свою землю не подаруємо окупанту"
13:13
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Опір українців агресії РФ для багатьох політиків Європи є проблемою, - політолог Магда
13:00
Інтерв’ю
Микола Бєлєсков: Росія досі грає на виснаження, а Захід не показує готовності до довгої конфронтації
12:51
Росія атакувала Україну ударними дронами: на Дніпровщині загинув чоловік, є поранені, в Києві впав дрон
12:39
Китай
Китай готовий відправити миротворців в Україну, але є умова, - Welt
12:03
Ексклюзив
телефон
На ТОТ росіяни активно впроваджують власний месенджер, який може неконтрольовано вмикати камеру, - журналістка Вірлич
12:03
Партнерський матеріал
Кожен четвертий українець користується криптовалютою: як навчає Financial Freedom Academy. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
12:00
OPINION
Трамп має бути на зустрічі Зеленського з Путіним
11:40
МЗС Латвії підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди державних свят в Україні
11:31
Інтерв’ю
На фото: залишки російської військової техніки на вулицях Бучі, березень 2022 року
Аркадій Міл-Ман, Семен Гольдін: історія насильства російського солдата — від єврейських погромів до Бучі
11:28
Ексклюзив
У Бучі з нагоди Дня прапора підняли синьо-жовтий стяг
У Бучі з нагоди Дня прапора підняли синьо-жовтий стяг: гімн заспівав Тарас Тополя
10:22
Ексклюзив
Трамп і Путін
Путін кожного разу просто виставляє Трампа дурнем, - Рибачук
10:10
Кіт Келлог
Келлог прибуде до України з дводенним візитом, - ЗМІ
10:00
OPINION
Чому Зеленський і Путін не зустрінуться найближчим часом
09:35
Ексклюзив
Двостороння зустріч Путіна і Зеленського навряд чи буде драматичною, - Болтон
09:32
Intel
США придбали 10% акцій Intel: деталі угоди
09:15
Без обшуків та в діалозі: чого очікує легальний бізнес від нового директора БЕБ
09:12
сили ППО
Сили ППО знешкодили 36 з 49 БПЛА, якими РФ атакувала Україну вночі 23 серпня
08:28
Оновлено
війна з Росією
Протягом минулої доби на фронті відбулось 143 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:16
Огляд
Мобілізована нація, інструкція до успіху й останній потяг на Захід – 5 книг, де переосмислюють досвід
08:04
OPINION
Переговори США-Китай. Чи готова Україна до них?
07:36
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 5 танків, 23 артсистеми та 840 військових
07:35
Аналітика
Від Пакту Молотова-Ріббентропа до "Пакту Трампа-Путіна": чи повториться поділ Європи, який принесе ще більшу війну
07:00
Інтерв’ю
"На нас йшли цілими натовпами зеки, а слідом заходили вагнерівці": історія бійця прикордонного загону "Шквал" Володимира Бердаля
00:31
Трамп і Путін
"Дуже мило, що мені надіслали це": Трамп показав фото з Путіним та сказав, що він може приїхати на Чемпіонат світу з футболу до США
2025, п'ятниця
22 серпня
23:45
Олег Дорощук, стрибки у висоту
Олег Дорощук здобув "золото" на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту
22:54
Білорусь
МЗС застерігає Білорусь не наближатися до кордонів України на тлі військових навчань з РФ
22:23
Оновлено
Північний потік-2
Українець, якого в Італії затримали за підозрою у причетності до підриву "Північних потоків", відмовився від екстрадиції до Німеччини
22:12
Дональд Трамп і Джон Болтон
ФБР провело обшуки в ексрадника Трампа з нацбезпеки Болтона, - New York Post
22:00
Естонія
Естонія готова в межах гарантій безпеки відправити роту військових в Україну, - премʼєр Міхал
21:45
премія "Оскар"
За участь у відборі на Премію "Оскар" змагаються 8 українських фільмів: перелік
21:37
Ексклюзив
Дональд Трамп
Болтон: Амбіція Трампа - Нобелівська премія миру, його цікавить укласти угоду, незважаючи на умови
21:18
Дональд Трамп
"Величезні санкції і тарифи або скажемо, що це ваша війна": Трамп пообіцяв упродовж двох тижнів ухвалити важливе рішення щодо РФ та України
21:03
Огляд
Одне ціле
Секрет "Трьох": що подивитися на вихідних
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV