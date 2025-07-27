Банкова поступово узурпувала владу, користуючись тим, що громадянське суспільство вимушено мовчало або стримувалось в оцінках, розуміючи смертельну небезпеку внутрішніх розколів на тлі війни.

Усвідомивши, що влада сама підважує державу зсередини, громадянське суспільство нарешті зібралось на мирний протест і нарешті (нарешті!) висловило владі все, що про неї думає. Дало оцінку, так би мовити. Це величезне полегшення і розрядка.

З іншого боку, це важливий спільний акт, який показав, що з нами так поводитись не можна, й однозначно нас посилив.

Відбулося внутрішнє перезавантаження, переклик поміж своїми. Ми усвідомили, що Росії не вдалося вибити або виснажити активну частину громадянського суспільства і що навіть у знекровленій країні підростає нова, не перш прекрасна, енергійна молодь.

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На протестах відчувається ця атмосфера впевненості та сили. Це війна і колосальна ціна, яку ми платимо життями, дає таку залізобетонну впевненість у своїй правоті й таку гостру вимогу справедливості.