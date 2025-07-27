В Україні громадянське суспільство обрізає дракону крила
Як не дивно, ця ганебна історія з законом про знищення НАБУ/САП принесла й користь. Нема злого, щоб на добре не вийшло
Банкова поступово узурпувала владу, користуючись тим, що громадянське суспільство вимушено мовчало або стримувалось в оцінках, розуміючи смертельну небезпеку внутрішніх розколів на тлі війни.
Усвідомивши, що влада сама підважує державу зсередини, громадянське суспільство нарешті зібралось на мирний протест і нарешті (нарешті!) висловило владі все, що про неї думає. Дало оцінку, так би мовити. Це величезне полегшення і розрядка.
З іншого боку, це важливий спільний акт, який показав, що з нами так поводитись не можна, й однозначно нас посилив.
Відбулося внутрішнє перезавантаження, переклик поміж своїми. Ми усвідомили, що Росії не вдалося вибити або виснажити активну частину громадянського суспільства і що навіть у знекровленій країні підростає нова, не перш прекрасна, енергійна молодь.
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На протестах відчувається ця атмосфера впевненості та сили. Це війна і колосальна ціна, яку ми платимо життями, дає таку залізобетонну впевненість у своїй правоті й таку гостру вимогу справедливості.
У нашій політичній культурі протест — це вияв життєздатності суспільства, а от для російської політичної культури протест – це "змова", "зовнішнє управління", "проплачені соросята" тощо. Тож ще одна перевага – можливість чітко ідентифікувати носіїв російської політичної культури через мерзенні дописи про проплаченість (хоча кого дивує ЮВТ чи Марина Ставнійчук, щастя усвідомлювати, що це в минулому).
Пригадуєте, колись у Стенфорді ще у 2021 році Зеленського запитали, чи не виросте з нього чи його монобільшості дракон. Президент абсолютно справедливо відповів, що в Україні є громадянське суспільство, яке обріже дракону крила. Ця профілактична процедура якраз зараз філігранно виконується. І це добре для всіх, включно з драконами.
Про авторку. Мирослава Барчук, журналістка
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