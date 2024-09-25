Україна буде в Європейському Союзі незалежно від ситуації з Волинською трагедією. Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда і додав, що той, хто виступає проти цього, підіграє Путіну.

Це була відповідь на заяву міністра оборони Польщі, який говорив, що якщо Україна не змінить свого ставлення до Волинської трагедії, то Польща може блокувати вступ України до ЄC. Ці всі розмови про минуле, безумовно, заважають нашому сьогоденню. Ці розмови про минуле стали частиною внутрішньо політичного дискурсу в Польщі та повторюються від виборів до виборів. На цих розмовах намагаються заробити собі політичний капітал.

Насправді українсько-польські стосунки не є настільки трагічними. Щойно в Польщі завершилася українсько-польська асамблея за участі парламентарів з обох країн. Вона проходила втринадцяте. На жаль, протягом великої пандемії та з початком повномасштабного вторгнення українські і польські парламентарі жодного разу не збиралися разом для того, щоб говорити про майбутнє. На цій асамблеї, в засіданнях якої я брав активну участь, ми говорили про економічну співпрацю, про допомогу в євроінтеграції України, про війну, про гібридні війни, про інформаційну безпеку. Торкалися тем, які близькі і для українців, і для поляків. Тому що кожен українець, як і кожен поляк, розуміє, що лише разом ми можемо перемогти російську агресію, перемогти диктатора Путіна, відстояти демократію в світі. І хто б і як не намагався спекулювати нашим минулим, різним ставленням до нього, з цього нічого не вийде: спільний стратегічний інтерес завжди важливіше.

Для нас дуже важливо, щоб були підтримані наші плани перемоги, щоб ми якомога швидше стали членами НАТО і ЄС. Роль Польщі в цьому надзвичайно велика. Я хочу подякувати всім польським і українським колегам, які брали участь в Асамблеї: ми починаємо працювати. Наступна асамблея обов'язково відбудеться в Києві, в Україні. А вже незабаром, 19 і 20 листопада, в межах Форуму Via Carpatia, в Києві пройде великий спільний форум за участю представників міністерств України і Польщі, де будуть найвищі посадові особи, депутати. Ми будемо обговорювати декілька важливих тем. Найважливіша - це співпраця в енергетиці, Україна зацікавлена у відновленні енергетичних потужностей.

Не менш важливою є співпраця в галузі оборони. Тому що лише спільно ми можемо перемогти ворога, який хоче знищити як Україну, так і Польщу. Недаремно Дмитро Мєдвєдєв стверджував, що не лише Україна є фейковою державою, а й Польща теж фактично була частиною Російської імперії і має залишитися у російській сфері впливу. Недаремно Путін ще перед повномасштабним вторгненням говорив про те, що вкрай важливо, щоб в країнах колишнього східного Варшавського блоку не стояло озброєння НАТО, щоб кордони НАТО повернулися до кордонів 1991 року. Не лише Україну хоче загарбати Росія, Польщу - так само. І лише мудра політика може захистити нас від фейків. Про це я говорив на цій асамблеї. Ми можемо скільки завгодно говорити про заборону тих чи інших соціальних мереж, про перевірку тієї чи іншої інформації. Але протистояти дезінформації можуть лише справжні сильні європейські цінності. Цінності свободи, цінності демократії, цінності солідарності, які об'єднують Європейський Союз. Про це ми тут з поляками говорили і продовжуватимемо говорити далі. І обов'язково разом переможемо.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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